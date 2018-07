Con promociones y rebajas, las liquidaciones ya dominan las vidrieras de los locales céntricos

El “sale” se ve tanto en las grandes cadenas como en los comercios más chicos. Alcanza a distintos rubros y se van sumando productos

rebajas y “precios bomba” copan las vidriedas de los centros comerciales por las liquidaciones / C. santoro

Se largaron las liquidaciones de temporada. Con rebajas de hasta un 40 por ciento y distintas modalidades de descuentos, los centros comerciales de la Ciudad se van despidiendo ya de la colección de otoño-invierno y las ofertas en indumentaria se ponen a la orden del día.

El “sale” se lanzó a pleno con las vacaciones de invierno, aprovechando un poco el movimiento urbano que genera a esta altura del año el receso escolar: “en estos días la gente anda más en la calle y tiene cierta tendencia a las compras” es la ecuación que hacen los comerciantes y así llevan a coincidir el tiempo de rebajas con las jornadas de menos obligaciones cotidianas para los vecinos, más distendidos y abiertos a gastar.

Grandes y coloridos carteles anuncian en las céntricas calles 8, 9 y 10, en el tramo de 12 que va de 54 a 64, y en las zonas de concentración de negocios de diagonal 74 y de 5 y 54 los descuentos en vestimenta, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños.

Todo está en oferta, desde las marcas más exclusivas, que suelen ser cadena en el país, hasta las producciones locales que se venden en pequeños comercios.

Además del sistema de descuentos por porcentaje del valor inicial de la prenda (que por lo general es un índice que se va pronunciando a medida que se acerca el recambio estacional) ahora se estila cada vez más poner en oferta, a un precio más bajo pero sin que eso represente una rebaja general, determinados productos. Así, por caso, en un comercio de venta de ropa para mujeres y adolescentes las perchas muestran sacos que costaban hasta la semana pasada $1.200 y ahora se ofrecen a $900; otros, menos formales, se rebajaron de $990 a $790; remeras, que salían $400, se cobran $200; camisas que salían $600, ahora se las puede llevar por $350. En ese local de 8 entre 47 y 48, una de las empleadas aclaró que “el precio es el mismo así se pague con efectivo o tarjetas de crédito o débito”.

En prendas para varones también hay bastante para aprovechar. En una casa de 8 entre 46 y 47 pusieron en liquidación productos seleccionados. Por ahora, ahí se venden camperas y sacos con el 40% de descuento; remeras y chombas de manga larga, sweaters y buzos con un “off” del 60% en la segunda unidad (siempre en ese caso es la más barata); y camisas al 505 menos, también la segunda unidad.

Los accesorios para ellas no se quedan atrás. Un local de 8 entre 46 y 47, dedicado a varios productos de cuero pero con particular salida de bolsos y carteras puso en oferta solamente algunas partidas de la colección otoño-invierno, sobre todo aquellas que por una cuestión de modas dejan de usarse en los meses de primavera y verano. “Lo que está en liquidación son piezas que pronto ya no van a ser muy requeridos, como las carteras de algunos colores que son clásicos en invierno. En la amplia variedad de ofertas, hay carteras de $990 a $1.500, y algunas que, por ejemplo, costaban $1.900 ahora se pueden adquirir por $1.400.

También ya está rebajado el calzado. Las vidrieras exhiben zapatos abotinados que estaban a $1.000 y ahora se ofrecen a $850; botines, de $1.500 a $1.200, de $1100 a $850; borsegos, de $1.100 a $890.

Los consumidores suelen aprovechar los días de descuentos porque resulta práctico adquirir a menores precios prendas que se podrán usar el año que viene y, por lo general, se apunta a eso. “No soy de comprar mucha ropa y no me fijo necesariamente en si algo que quiero o necesito está de oferta o no, pero ahora, este año, estoy sacándole algunas ventajas a las liquidaciones”, confió Mariela Regi, de compras ayer por calle 8.