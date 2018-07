Finalmente, hoy se hará oficial el anuncio del calendario para la Superliga argentina 2018/19

Estudiantes hizo un pedido para que el clásico platense se juegue en la segunda parte del torneo, ya que hasta fin de año será local en Quilmes

Todo estaba preparado para que el sorteo de la Superliga argentina se realice ayer. Sin embargo, y luego de que se filtraron algunos cruces, la organización tomó la decisión de posponerlo para hoy. Ahora bien, detrás de la conformación del nuevo calendario aparecen en escena algunas cuestiones especulativas y que involucran a la mayoría de los equipos.

Con respecto a los equipos de nuestra ciudad, Estudiantes pidió que el clásico ante Gimnasia se juegue en la segunda parte del torneo debido a que hasta fin de año hará las veces de local en el estadio Centenario de Quilmes y el año próximo espera contar con su estadio. Con respecto a la primera fecha, el Lobo empezaría como local y el Pincha en condición de visitante.

Por otro lado, Boca también hizo un pedido ya que solicitó jugar con Vélez de local para evitar que Mauro Zárate sea víctima de insultos o de alguna agresión, además de argumentar que hace mucho tiempo que no enfrentan al Fortín en La Bombonera.

También habrían solicitado cambios los equipos que juegan Copa Libertadores y aquellos que actúan en la Copa Sudamericana. El pedido sería unánime, es decir, que las fechas de las Superliga no se interpongan con el calendario internacional.

En relación a la primera jornada, ayer trascendieron extraoficialmente algunos partidos de la primera fecha: Lanús vs. River; Atlético Tucumán vs. Racing; Tigre vs. San Lorenzo; Huracán vs. Colón y San Martín de San Juan vs. Independiente.

CONDICIÓN ESPECIAL PARA QUE VUELVAN LOS VISITANTES

El Gobierno, la Superliga y los 26 equipos integrantes de la Primera División acordaron iniciar las pruebas piloto para el retorno del público visitante en el fútbol argentino, según anunció en las últimas horas el director nacional de Seguridad Deportiva, Guillermo Madero.

De todas formas, Madero aclaró que la medida será limitada, ya que solo la mitad de los clubes de la máxima categoría del fútbol argentino aceptarán el ingreso de visitantes en su estadio por cuestiones de capacidad y economía.

De hecho, entre los que optaron por el “No” se encuentran los cinco clubes denominados grandes (River, Boca, San Lorenzo, Independiente y Racing), quienes suelen completar con sus propios socios las butacas disponibles.

Así termina una prohibición impuesta para frenar los sucesos de violencia en los estadios del fútbol argentino, que contabilizan 90 muertos en la última década, pero que bajó considerablemente en las últimas tres temporadas.

Pese a la prohibición, los clubes -principalmente del Interior- se las ingeniaron para vender entradas “neutrales” cuando enfrentaban a los rivales de mayor convocatoria.

Según detalló Madero las entradas serán vendidas por la propia Superliga y no más por los clubes, y sólo se ofrecerán a quienes soliciten, gratis, su tarjeta de identificación que, al igual que en el Mundial de Rusia, se llamará Fan ID y será validado por el Minesterio de Seguridad.“El Fan ID es la herramienta para terminar con la inseguridad en el fútbol. En Rusia fue la primera vez que se utilizó y funcionó de manera excelente”, explicó.