Masiva marcha con grave advertencia: “O se cae este modelo o estos tipos se van”

Lo dijo Pablo Micheli, uno de los jefes de la CTA, en el acto de Plaza de Mayo. La movilización fue apoyada por el moyanismo, el kirchnerismo, la izquierda y las organizaciones sociales

En vísperas de la cuarta huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri, los sindicatos combativos, organizaciones sociales y fuerzas opositoras, como el kirchnerismo, sellaron una virtual unidad con una multitudinaria movilización al microcentro porteño y advirtieron que van a profundizar las protestas contra el plan de ajuste oficial.

De los oradores del acto principal que se realizó en Plaza de mayo de espaldas a la Casa Rosada, el que más subió el tono y redobló la apuesta fue el jefe de la CTA Autónoma Pablo Micheli: “Acá hay que juntar fuerzas, hay que hacer todos los paros que hagan falta. O se cae este modelo económico o estos tipos se van”, advirtió.

La respuesta oficial llegó desde Estados Unidos: “La sociedad no está de acuerdo con las opiniones de este señor”, aseguró el ministro de Hacienda Nicolás Duvojne.

Bajo la consigna “Paremos el ajuste”, varias decenas de miles marcharon desde distintos puntos -en su mayoría desde Provincia- hacia la Plaza de Mayo. Allí tomaron la palabra los líderes de distintas corrientes sindicales y políticas, algunas de las cuales mantenían fuertes diferencias meses atrás, pero que ahora acordaron conformar un frente contra la política económica de Macri.

“Estamos atravesando despidos a granel por toda la Argentina. Están destruyendo lo poco que nos queda de la industria. Están golpeando sistemáticamente el poder adquisitivo del pueblo argentino”, agregó Micheli.

La CTA nuclea a varios de los sindicatos que cumplen desde ayer al mediodía un paro de 36 horas que se superpondrá con la huelga general convocada para hoy por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, y que seguramente se hará fuerte por la falta de transporte.

Esta medida de fuerza de hoy por 24 horas apunta también contra las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno en el marco de las negociaciones con el FMI, al que Argentina ha recurrido en otras crisis y que genera desconfianza por su exigencia de recorte del gasto público.

“En Washington se vende a la Argentina”, advirtió Hugo Yasky, líder de otra corriente de la CTA y diputado de Unidad Ciudadana, espacio político liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Le vamos mostrar el mundo un país que dice no al FMI, sí a la justicia social”, agregó.

“Si hacen falta una y mil marcha y uno y mil paros, hay que intensificar el plan de lucha. Por la vía democrática porque no somos golpistas, queremos que cambien su política económica”, aseveró Sergio Palazzo, jefe del sindicato de empleados de bancos.

TENSIÓN EN EL PUENTE

La movilización registró por la mañana algunos incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en uno de los principales puentes de acceso a la capital federal (el Pueyrredon). Por la tarde, hubo uno más grave cuando manifestantes que se desprendieron de la movilización atacaron con bombas molotov una sede porteña de Gendarmería (ver aparte).

La marcha también contó con la participación del sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, enfrentado con los actuales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Asimismo, en la movilización, que concluyó con el multitudinario acto en la Plaza de Mayo, participaron numerosas organizaciones sociales y agrupaciones políticas de la izquierda y el kirchnerismo, principalmente de La Cámpora.

Yasky vaticinó que la huelga general de hoy “le va a mostrar al mundo la foto de un país que le dice no al FMI”.

“¿Quería una señal el FMI? La señal es ésta: un país parando. No al FMI. No al Presupuesto del FMI. No a los despidos. Sí a la dignidad y a la justicia social”, proclamó Yasky.

Otros, como el dirigente social Raúl Castells, coordinador nacional del Movimiento Independiente Justicia y Dignidad, reclamó “la renuncia de Macri, la convocatoria a elecciones anticipadas” para “refundar la Argentina sobre otras políticas”.

El secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores, Carlos Girotti destacó la importancia, no sólo de la huelga, sino también de manifestar la disconformidad en las calles y lamentó que el Gobierno, en vez de dialogar con los sindicatos, repriman las protestas”.

“Particularmente los docentes peleamos por más presupuesto para la educación”, dijo Sonia Alessio, de un sindicato de docentes.