Gimnasia lo hizo, le dio otro golpe a Boca y se metió en Cuartos de la Copa

Con gol del Hurtado, a los 44 del complemento, el equipo de Troglio le puso justicia a un partido que lo tuvo como dominador desde el inicio. Jueves perfecto para el Lobo, que ahora piensa en Unión por Superliga

CÓRDOBA

Parecía difícil. Era difícil. Los nombres, la jerarquía, los millones de dólares. Todo eso quedó de lado. Gimnasia superó con justicia a Boca por 1 a 0 en Córdoba con gol del venezolano Jan Carlos Hurtado y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Momento de celebrar y de esperar por Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo rival en el certamen federal. Todo esto sólo por algunas horas, porque el Lobo deberá visitar a Unión el domingo en el 15 de abril.

SUPERIOR DESDE EL INICIO

Desde el principio, Gimnasia tuvo la iniciativa, pero no logró lastimar. Cuando no se trató de su propia impericia, algún resbalón insólito, producto de la mala combinación entre un campo de juego mojado con el calzado incorrecto, atentó contra el deseo mens sana. Así transcurrieron los primeros minutos, con los de Pedro dominadores del ritmo, constantemente al acecho, pero sin hacerlo valer en el arco, cuestión no menor.

Con las apariciones de Matías Gómez por izquierda y las habilitaciones entre líneas de Fabián Rinaudo y las buenas sociedades entre Silva y Guevgeozián, llegó una buena para el Lobo. El Pelado se la bajó al armenio que superó con facilidad a Izquierdoz en velocidad. Sin embargo, ex Lanús lo derribó en la puerta del área, antes de que el Espartano pudiera ensayar un remate. El saldo: tiro libre en la puerta del área de Rossi y una tarjeta roja que nunca apareció.

El cobro del Tanque murió en la barrera y los de Troglio no tuvieron mucho más en la primera mitad. Sin dudas se jugó a lo que quiso el Lobo, que fue claramente superior a un Boca cansino, casi desganado, como quien no quiere la cosa.

Pese a esto, los de Pedro fallaron en la concreción y los primeros 45 se fueron dejando un sabor agridulce por la clemencia que se le tuvo a un equipo al que no se le debe brindar tal condición debido a los nombres que lo componen.

GOLPEÓ EN EL MOMENTO IDEAL

En el complemento, Gimnasia cambió su postura, se retrasó unos metros, quizás producto del desgaste, y Boca fue el protagonista y dueño de la pelota. Pese a esto, el Lobo tuvo la primera gracias a un tiro libre de Piovi en la puerta del área que se fue cerca del horizontal.

Llegados los 13´ de la segunda mitad, Zárate partió de derecha hacia al medio para ensayar un remate que se alejó del palo izquierdo de Martín Arias.

A los 15´, Silva encabezó una contra y habilitó al ingresado Bonifacio que llegó por derecha pero elevó su remate por encima del arco defendido Rossi.

A los 33´, un nuevo aviso del Lobo serviría de augurio ante un Boca cansino, impreciso y llamativamente aplacado.

Izquierdoz salió muy mal desde el fondo, pero Gimnasia nuevamente falló al momento de tener que aprovecharlo.

Cerca del final, y luego de una salida rápida de córner, Cardona habilitó a Buffarini que sorprendió a todos con una gran disparo de zurda que se fue apenas afuera del palo derecho de Alexis Martín Arias.

Parecía suerte echada, con los penales a la orden del día. La receta de un Lobo que no podía aprovechar y un Xeneize que no sabía cómo hacerlo, indicaba desencadenar en la resolución desde el punto penal.

Sin embargo, y gracias a una gran combinación desde el medio hacia la izquierda, apareció una gran jugada de los de Troglio, la mejor del partido y en el momento indicado. A los 44´, Licht habilitó con un enorme pase a un Matías Melluso que aprovechó la ausencia de Buffarini y bajó el balón con gran categoría para escalar aún más metros por su sector. Ya entrado en el área grande, el lateral observó la llegada de otro de los ingresados, Jan Carlos Hurtado, quien sólo debió ponerle la firma a lo más claro del tripero en todo el juego. El venezolano fue más veloz que Izquierdoz y, pese a trastabillarse, infló la red y se llenó la boca de gol para terminar de sentenciar a un apático Boca.

Gimnasia fue más, jugó a su ritmo, derrotó a Boca y ya puso la cabeza en Unión, su próximo rival por Superliga, en apenas unos días. Y, si bien su campeonato es otro, el equipo de Troglio, gracias a su orden y paciencia, dejó atrás a un candidato y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, en los que se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero.