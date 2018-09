Con lo que sale una cena apadrinan a chicos para que no dejen de estudiar

Frente a la creciente deserción escolar, profesionales, comerciantes y vecinos de La Plata destinan una pequeña parte de sus ingresos al mes para que chicos sin recursos completen su educación

NICOLÁS MALDONADO

nmaldonado@eldia.com

A los 12 años, una edad en que algunos chicos están pensando en su viaje de egresados, a Maxi, que vive con su familia en Altos de San Lorenzo, le llegó hace unos meses la hora de comenzar a trabajar. Desde que su papá le dijo que empezara a acompañarlo en las salidas de cartoneo, la escuela dejó de ser una prioridad para él. “Cada vez viene menos y cuando lo hace se queda dormido porque la noche anterior estuvo trabajando en el carro”, cuenta Silvia Segovia, su maestra de 6º grado, con la impotencia y la bronca de ver repetirse un drama que crece año a año en nuestro país.

Aunque tanto la educación primaria como la secundaria son obligatorias en Argentina, la posibilidad de completarlas aparece cada vez más atada a la situación social de cada quien. Mientras que el 70% de los chicos que asisten a escuelas privadas completa el ciclo secundario, sólo el 29% de los que van a establecimientos públicos logra terminar, según datos del propio ministerio de Educación.

Frente a este drama que condiciona el futuro de millones de chicos argentinos, y con ellos la de todo un país, algunos seguimos de largo con indiferencia, otros descargamos la bronca contra la clase política y hay quienes, como los integrantes de la Fundación Entrelazos, que dedican parte de su dinero o su tiempo para intentar cambiar esa realidad. A punto de cumplir diez años, esta ONG fundada por un grupo de platenses ha logrado en la última década que cientos de chicos con riesgo escolar de Los Hornos, Savoia y Ringuelet no sólo terminen el secundario sino que en algunos casos hasta comiencen una carrera en la universidad.

PADRINOS Y BECADOS

“En este momento tenemos becados a sesenta chicos de a partir de 11 años. Se estableció esa edad mínima porque en general coincide con el momento de mayor vulnerabilidad escolar. Como los chicos empiezan a desarrollar ya una mayor contextura física resulta muy común que sus padres los incorporen al mundo del trabajo para que contribuyan con la economía familiar”, explica Alfredo Ilzarbe, el director ejecutivo de Entrelazos, que tiene su sede en Ringuelet.

En ese barrio, hace diez años, un pequeño grupo de profesionales jóvenes que veían con desesperación esa realidad se propusieron crear un sistema de ayuda para evitar que los chicos dejaran la escuela por falta de recursos. Fue así que con el apoyo del padre Andrés Rambeaud -entonces párroco de la Anunciación- y de algunas directoras de escuelas de la zona comenzaron a identificar a los chicos con mayores necesidades y a buscar por otro lado padrinos que los ayudaran a completar su educación.

El sistema de padrinazgo funciona a partir de un doble compromiso: por un lado los padrinos se comprometen a apuntalar el esfuerzo de los chicos con un aporte económico mensual de 650 pesos que se destina a una beca individual; por el otro, los chicos se comprometen a tener un buen desempeño en la escuela, lo que no implica necesariamente obtener buenas notas sino esforzarse por mejorar y cumplir con el programa escolar.

“Cada chico dispone de esa ayuda económica a su criterio: algunos la usan para comprar libros o apuntes y otros la usan para comer. No se les pide que den cuenta de en qué la gastan; lo que sí se les exige como requisito del programa es que asistan a un encuentro mensual con las trabajadoras sociales de la Fundación. Ellas se ocupan de acompañarlos en cuestiones que hacen a su entorno y que pueden comprometer sus estudios. Porque la idea es sigan estudiando todo lo que deseen”, cuenta Alfredo Ilzarbe al explicar que “una vez otorgadas, las becas no tienen límite de edad”.

Tal es el caso de Jésica Ortiz, que a sus 21 años lleva ya siete recibiendo apoyo de la Fundación y espera poder contar con él al menos tres años más hasta recibirse de maestra jardinera. “Siempre fue mi sueño porque me gustan mucho los chicos, pero me costaba arrancar. Cuando estaba en el secundario la beca me ayudaba mucho porque siempre me faltaban cosas; ahora la uso más que nada para los apuntes”, cuenta Jésica, que tienen cinco hermanos y vive con su mamá en Ringuelet.

EN BUSCA DE AYUDA

Si bien cuando se puso en marcha el programa de padrinazgos de Entrelazos cada padrino becaba a un chico en particular, “esa modalidad dejó de aplicarse y ahora ya no es personalizado: se apadrina a los chicos en general. Lo que sí se busca mantener es que no haya más becados que padrinos porque Entrelazos no recibe ningún apoyo estatal: depende de los aportes de los voluntarios para otorgar las becas y cubrir los gastos mínimos de funcionamiento”, explica Marcos Valldeneu, el secretario de la Fundación.

De ahí que sus posibilidades de crecimiento están directamente atadas a la ayuda de la comunidad. “Si hoy aparecen más padrinos podemos dar el alta a más becas e incorporar a más chicos al programa”, cuenta Valldeneu al comentar que “existen un montón de candidatos pre seleccionados por su potencial en lista de espera” para acceder al programa tan pronto se presente la posibilidad.

Y es que por otra parte “el trabajo de Entrelazos va más allá del acompañamiento económico -cuenta su secretario-. Ademas de las tres trabajadoras sociales que acompañan a los chicos en cuestiones que tienen que ver con su entorno, la Fundación les ofrece un espacio de atención psicológica y les brinda talleres opcionales: desde guitarra, fotografía y mosaiquismo hasta uso consciente de las redes sociales y orientación vocacional”.

Justamente esta valiosa tarea que en los últimos años ha pasado un poco inadvertida para gran parte de la Ciudad es la que la gente de Entrelazos busca ahora difundir a fin de llegar a más familias. Con este propósito se está organizando una gran cena aniversario abierta a la comunidad que se realizará el próximo viernes 19 de octubre en la sede de La Plata Rugby Club. En ella la Fundación buscará reunir tanto fondos con la venta de tarjetas como padrinos dispuestos a renunciar a lo que gastarían en una salida a cenar para que un chico en riesgo social pueda completar su educación.