Como se complica lo de Verón, apareció la opción de Trejo

Este volante de 30 años que juega en Rayo Vallecano es el “tapado”. La secretaría técnica lo viene trabajando en silencio. Es la opción ideal para “reemplazar” al extremo de Independiente

Estudiantes quiere un jugador más en ofensiva para completar su plantilla. En lo posible un enganche o un mediapunta explosivo. Es un pedido de Leandro Benítez y una mirada analizada por la secretaría técnica. Pero no está sencillo sumar a otro jugador.

Gonzalo Verón es la obsesión desde el año pasado. Es el elegido y por quien negociaron ya varias veces con el jugador, su representación y luego con los dirigentes de Independiente, el club dueño de su ficha. Es el candidato número 1, pero...

El Rojo fijó su préstamo en un precio muy elevado. Para colmo, el jugador no quiere resignar unos miles de dólares que tuvo que poner de su bolsillo para destrabar su salida del Red Bull de los Estados Unidos. Por eso las partes llevan varias semanas charlando, sin llegar a ningún punto en común.

En esa espera, que por momentos desespera, apareció el nombre de Oscar Trejo, un argentino de 30 años que se encuentra jugando en Rayo Vallecano. La dirigencia viene negociando desde hace unas semanas. Ayer este medio hablaba de un “tapado”. Es él.

Trejo se inició en Boca y luego pasó al Mallorca, con sólo 18 años. No volvió más: jugó en Elche, Toulouse y Gijón. Ahora tiene decidido regresar a nuestro fútbol y por eso apareció en el camino de Estudiantes. Su representación se contactó con Juan Sebastián Verón y desde entonces empezaron las charlas.

En el Pincha querían mantener este nombre en silencio, pero ayer se filtró. En lo que va de la temporada jugó 16 partidos y anotó 1 gol, mientras que en la anterior disputó 36 y marcó 12 tantos.

El pase de Andújar es clave para destrabar este conflicto

Mariano Andújar y su posible traspaso a Independiente es determinante para destrabar este conflicto que tiene Estudiantes en relación al jugador en ofensiva. ¿Por qué?

Si Martín Campaña finalmente es vendido al Santos, el Rojo tiene decidido venir por el arquero de Estudiantes. Entonces, la operación doble ayudaría a una rápida solución. Con los números arriba de la mesa de un lado y otro rápidamente llegarían a un acuerdo.

Pero Santos empezó a demora e Independiente está cada vez más decidido a quedarse con Campaña. Y Estudiantes ya le avisó a Andújar que sólo le transferirá en el caso que le quede dinero al Club. Hoy por hoy los sondeos por el arquero no contemplan al Pincha.

Si el Rojo finalmente no transfiere a Campaña no vendrá por Andújar y, por ende, no llegará Gonzalo Verón, porque la diferencia que existe entre los clubes es muy importante.

Trejo es la opción, pero lejos de ser algo sencillo también tiene la misma dificultad que el ex San Lorenzo y Red Bull de Estados Unidos.

El plazo máximo de espera es de 7 a 10 días. Ese es el tiempo máximo que se puso la dirigencia para resolver este problema.