Fernández: "La Argentina tiene que mirar hacia adelante, Macri ya es parte de la historia"

El candidato del Frente de Todos analizó esta mañana el debate presidencial de anoche

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que "la Argentina tiene que mirar hacia adelante, Macri ya es parte de la historia", en un intercambio con la prensa al salir de su departamento en Puerto Madero. "No le asigné mucha importancia, como tampoco lo hice con el de Santa Fe", sostuvo al tiempo que dijo: "Ojalá le sirva a la gente de algo".

"Espero que Macri no se vuelva a enojar y que no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dolar", manifestó ante la consulta de cómo sería el escenario en una virtual victoria el 27 de octubre. E insistió en que “ojalá esté tranquilo, no haga ningún disparate como hizo el día posterior a las PASO”.

Además se enojó con la prensa cuando le preguntaron por la poca intervención de Cristina Kirchner, su compañera de fórmula, en la campaña: “¿Dónde no está en la campaña? Explíqueme, explíqueme, Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados, dejen de sembrar cosas que no existen. Si apareció conmigo en todos lados, estuvo conmigo la semana pasada en La Pampa”. Y cerró el tema chicaneando al trabajador de prensa diciéndole“ andá a trabajar de periodista, no pasa nada".

Por otro lado, en cuanto a una posible transición si triunfa en las urnas y se transforma en Presidente de los argentinos, sostuvo: "Estamos en democracia, pierde Macri, asume otro... Mucha gente está feliz”.