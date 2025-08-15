Tres mujeres policías héroes en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
Las tres agentes controlaron las contracciones de la embarazada y asistieron en el parto. La bebé y la flamante mamá se encuentran fuera de peligro. Están en el Hospital San Roque de Gonnet
Escuchar esta nota
Momentos de extrema tensión y luego de una felicidad absoluta se vivieron esta mañana de feriado en la zona norte de nuestra Región, cuando tres mujeres policías del Comando de Patrullas La Plata tuvieron que asistir a una mujer en trabajo de parto y fueron quienes la acompañaron hasta el nacimiento de su bebé en el Camino Belgrano y la calle 455, en la localidad de City Bell.
De acuerdo a lo informado por voceros de este hecho, todo inició cuando un llamado al 911 alertó al comando de patrullas que "una joven se encontraba en trabajo de parto y próxima a dar a luz a su bebé en el interior de la vivienda". Esto motivó a un gran despliegue de inmediato de las agentes Adriana y María, pertenecientes al UPP.
En tanto, la mujer estaba dando a luz y el tiempo era límite, había que actuar y las oficiales estaban preparados para ello. Tras asistir a la madre, lograron que la bebé naciera. Una vez arribada la ambulancia acompañaron a la misma junto al neonato hasta el Hospital San Roque de Gonnet en donde se corroboró que la madre y la pequeña estaban en perfectas condiciones.
En declaraciones que hizo en exclusiva a EL DIA, su madre Graciela Suárez, explicó: "Todo ocurrió hoy entre las 8 y las 8:30 de la mañana, cuando mi hija empezó con trabajo de parto y enseguida la bebé estaba saliendo así que llamamos al 911. Vinieron dos patrulleros volando y luego llegó la ambulancia del SAME pero la bebé ya había nacido con las tres compañeras de la policía que se pusieron los guantes y ayudaron".
"Quiero agradecer a la policía bonaerense que acaba de ayudar a mí hija a tener su beba aquí en la casa. Y también a sus compañeros de patrulla que asistieron en todo momento hasta que llegó la ambulancia del SAME", dijo la mujer emocionada a este medio.
Finalmente todo culminó con un final feliz, de película. La bebé fue nombrada y recibió como primera visita a los tres mujeres policías héroes que asistieron a su madre en el trabajo de parto.
