Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides

Robots humanoides bailaron hip-hop, realizaron artes marciales y tocaron teclado, guitarra y batería en la ceremonia de apertura de los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing en la noche de ayer.
La competencia comienza hoy con más de 500 robots humanoides en 280 equipos de 16 países, incluidos Estados Unidos, Alemania y Japón, compitiendo en deportes como fútbol, carrera y boxeo.
El evento se produce mientras China ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar robots humanoides impulsados por inteligencia artificial.
Durante la ceremonia de apertura, los robots demostraron fútbol y boxeo, entre otros deportes, con algunos animando y haciendo volteretas como si estuvieran en un evento deportivo real.
Un robot jugador de fútbol hizo un gol después de varios intentos, causando que el robot arquero cayera al suelo.
Otro jugador cayó pero se levantó sin ayuda.
Los hallazgos
Los robots también modelaron sombreros y ropa de moda junto a modelos humanos.
En un percance, un robot modelo cayó y tuvo que ser retirado del escenario por dos seres humanos.
Equipos de empresas de robots y universidades chinas, incluidas la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Beijing, están compitiendo en los juegos.
También están participando tres escuelas secundarias.
El periódico oficial de China, Diario del Pueblo, citó a un funcionario del gobierno en Beijing diciendo que cada robot que participa “está creando historia”. El evento durará tres días, concluyendo el domingo. Las entradas cuestan entre 180 y 580 yuanes (entre 25 y 80 dólares).
