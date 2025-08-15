Banco Nación: confirman una gran noticia para quienes cobren sus sueldos en esa entidad bancaria

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
Una alternativa tentadora para darle pelea a los rendimientos del dinero que ofrecen las billeteras virtuales
En las últimas horas el Banco Nación confirmó una gran noticia para todos aquellos que cobran su sueldo en esa entidad bancaria. Anunció que comenzará a pagar intereses sobre el saldo de las cuentas a sueldo de clientes, mejorando de esta forma la oferta que se les otorga a este segmento y así poder aumentar sus ingresos con el rendimiento de estos depósitos.
Esta modalidad ya la ofrecían otros bancos como el Supervielle, que tiene la posibilidad de hacerlo en pesos y/o en dólares, dependiendo la moneda en la que tengas tus depósitos en tu cuenta bancaria.
A partir de ahora, sin necesidad de hacer trámites adicionales, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios desde su home banking podrán percibir diariamente la remuneración en la misma cuenta en la que cobran su salario.
Cabe destacar que la remuneración ofrecida por el Banco se encuentra entre las más altas del mercado: 29% TNA, con tope de hasta $ 2.000.000 de saldo remunerado. Anteriormente Supervielle ofrecía 32% y actualmente bajó a 29%.
Por ejemplo, un cliente sueldo que inicie el mes con un saldo de $ 2.000.000 en el mes, estará recibiendo acreditaciones diarias por $1.589,04, totalizando $48.333,33 mensuales (la capitalización aplica también durante los fines de semana y feriados).
El nuevo beneficio se suma a toda la gama de promociones, productos y descuentos que ofrece el Banco Nación. Actualmente, esta institución tiene una de las tasas de interés más alta para plazos fijos llegando a ofrecer 42% anual en depósitos a 30 días.
Estas propuestas llegan para quedarse en un marco de que el Banco Nación busca tener cada vez más clientes que tengan una cuenta a sueldo de dicha entidad. El concepto es llamado "Mejorá tu sueldo, cóbralo en el Banco Nación".
