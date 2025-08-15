Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía

Banco Nación: confirman una gran noticia para quienes cobren sus sueldos en esa entidad bancaria

Una alternativa tentadora para darle pelea a los rendimientos del dinero que ofrecen las billeteras virtuales

Banco Nación: confirman una gran noticia para quienes cobren sus sueldos en esa entidad bancaria
15 de Agosto de 2025 | 08:23

Escuchar esta nota

En las últimas horas el Banco Nación confirmó una gran noticia para todos aquellos que cobran su sueldo en esa entidad bancaria. Anunció que comenzará a pagar intereses sobre el saldo de las cuentas a sueldo de clientes, mejorando de esta forma la oferta que se les otorga a este segmento y así poder aumentar sus ingresos con el rendimiento de estos depósitos.

Esta modalidad ya la ofrecían otros bancos como el Supervielle, que tiene la posibilidad de hacerlo en pesos y/o en dólares, dependiendo la moneda en la que tengas tus depósitos en tu cuenta bancaria.

A partir de ahora, sin necesidad de hacer trámites adicionales, transferir fondos o activar rendimientos, los usuarios desde su home banking podrán percibir diariamente la remuneración en la misma cuenta en la que cobran su salario.

El rendimiento que ofrece el Banco Nación

Cabe destacar que la remuneración ofrecida por el Banco se encuentra entre las más altas del mercado: 29% TNA, con tope de hasta $ 2.000.000 de saldo remunerado. Anteriormente Supervielle ofrecía 32% y actualmente bajó a 29%.

Por ejemplo, un cliente sueldo que inicie el mes con un saldo de $ 2.000.000 en el mes, estará recibiendo acreditaciones diarias por $1.589,04, totalizando $48.333,33 mensuales (la capitalización aplica también durante los fines de semana y feriados).

LE PUEDE INTERESAR

Plazos fijos e inversiones en billeteras virtuales: ¿dónde rinde más tu dinero este viernes 15 de agosto?

LE PUEDE INTERESAR

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

Banco Nación: promociones y descuentos

El nuevo beneficio se suma a toda la gama de promociones, productos y descuentos que ofrece el Banco Nación. Actualmente, esta institución tiene una de las tasas de interés más alta para plazos fijos llegando a ofrecer 42% anual en depósitos a 30 días.

Estas propuestas llegan para quedarse en un marco de que el Banco Nación busca tener cada vez más clientes que tengan una cuenta a sueldo de dicha entidad. El concepto es llamado "Mejorá tu sueldo, cóbralo en el Banco Nación".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Plazos fijos e inversiones en billeteras virtuales: ¿dónde rinde más tu dinero este viernes 15 de agosto?

Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios

Banco Nación activó los créditos de hasta $100 millones para comprar autos 0km: claves del plan
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones
Últimas noticias de Política y Economía

Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno

Plazos fijos e inversiones en billeteras virtuales: ¿dónde rinde más tu dinero este viernes 15 de agosto?

Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
Tres mujeres policías héroes en La Plata: ayudaron a dar a luz a una madre en su casa
Piden justicia por el hombre que murió atropellado por un camión recolector en La Plata
Rechazaron el pedido de libertad de Claudio Contardi y seguirá detenido en la Alcaidía Nº3 de La Plata
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
La palabra de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis
Lujos y placeres: la China Suárez mostró detalles de la casa donde vivirá con Mauro Icardi en Turquía
Después de la condena a Claudio Contardi: Julieta Prandi confesó hasta el mínimo detalle de su calvario
Inédita foto de Wanda Nara cuando era niña: los primeros pasos como modelo
Pedro Rosemblat destrozó a Roberto Piazza por lo que dijo sobre Lali Espósito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla