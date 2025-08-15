Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Racing busca regalarse una alegría ante Tigre

Racing busca regalarse una alegría ante Tigre

santiago solari volverá a ser parte del once titular de racing

15 de Agosto de 2025
Racing, después de perder con Peñarol, por la Copa Libertadores, se enfoca en el compromiso de hoy por el torneo doméstico, cuando reciba a Tigre, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique y se podrá ver a través de TNT Sports.

Para este partido, el entrenador Gustavo Costas tendría pensado parar un mix en el 11 inicial con el objetivo de cuidar jugadores de cara al partido revancha del próximo martes ante Peñarol.

La idea, justamente, es poner en cancha una formación conformada por jugadores que suelen ser titulares y otros que habitualmente son suplentes, e incluso, se podría dar el regreso de Luciano Vietto, quien lleva más de tres meses alejado de las canchas por problemas físicos.

EN MAR DEL PLATA y CÓRDOBA

En otro de los partidos de la jornada, Aldosivi y Belgrano jugarán esta tarde desde las 15.30 en el Estadio José María Minella. El Pirata conseguirá el primer puesto en caso de obtener la victoria, mientras que el Tiburón intentará salir del fondo, pudiendo dejar último a Boca de conseguir un triunfo.

Por último, Instituto y Unión jugarán el duelo interzonal. Los dos equipos llegan con una victoria, dos empates y una derrota, y necesitan seguir sumando para no caer en la pelea por la zona baja. El partido será en el Estadio Monumental Presidente Perón, a partir de las 19.

