Por redes, el juez del fentanilo defendió su actuación y le respondió al Gobierno

Fue después que desde la Casa Rosada advirtieran que lo recusarían por "conflicto de intereses"
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación por las muertes por fentanilo contaminado, le respondió con dureza al Gobierno tras el comunicado de la Vocería Presidencial a cargo de Manuel Adorni que pedía la detención del empresario Ariel García Furfaro y amenazaba con recusarlo por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.
A través de las redes sociales, el magistrado señaló que "le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso".
En su mensaje, Kreplak, quien está siendo cuestionado, defendió la investigación que lleva adelante y criticó la postura del Poder Ejecutivo. "Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho", sostuvo.
La respuesta del juez llega horas después de que la Vocería Presidencial, a cargo de Manuel Adorni, emitiera un comunicado en el que calificaba a García Furfaro como "el Señor del Fentanilo" y advertía que si Kreplak no ordenaba su inmediata detención, lo recusaría por "conflicto de intereses", al ser hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, uno de los principales clientes del laboratorio investigado.
El juez cerró su mensaje con un pedido de mesura: "Respeto por las víctimas y las instituciones".
