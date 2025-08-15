Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Información General |Matemática y Lengua

Hijos de cartoneros brillaron en un examen

Hijos de cartoneros brillaron en un examen
15 de Agosto de 2025 | 02:44
Edición impresa

Hijos de cartoneros superaron a alumnos de escuelas privadas bilingües en las evaluaciones META de Prácticas del Lenguaje y Matemática implementadas por la Universidad Austral.

Los estudiantes, que lograron destacarse frente a sus pares de colegios de altos recursos, cursan tercero y sexto grado de la escuela primaria e integran la fundación Cartoneros y sus Chicos y provienen de familias vulnerables de la zona de Pilar y Escobar

Hijos de padres y madres que son recicladores urbanos que en el mejor de los casos están afiliados a una cooperativa y en otros trabajan por su cuenta o sobreviven con algún plan social, el 26% de los chicos que participaron de la prueba alcanzó el nivel más alto en las mencionadas evaluaciones educativas.

Estas pruebas se toman en 3° y 6° grado de la escuela primaria, en Prácticas del Lenguaje y Matemática a través de cuatro evaluaciones que se aplican dos veces por año (en abril y octubre).

Más de 6340 estudiantes de 44 instituciones educativas correspondientes a 9 provincias participaron de la última edición de la prueba en abril de 2025, con una alta proporción de colegios privados bilingües de doble jornada ubicados en la zona norte del Conurbano bonaerense.

Los chicos hijos de cartonero habían participado en la edición de 2024 sin obtener buenos resultados, pero trabajaron en la fundación para mejorar en la nueva edición, según indicaron desde la entidad.

Los hallazgos

La fundación está en Maquinista Savio, Pilar y ofrece, a contraturno de la escuela, programas educativos para fortalecer la alfabetización y los aprendizajes básicos del diseño curricular a chicos de familias vulnerables.

Actualmente son más de 300 chicos que cursan la primaria o la secundaria, que se preparan en la fundación, quienes reciben acompañamiento a lo largo de su trayectoria escolar hasta el final de la secundaria.

El informe de las pruebas elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral presenta los resultados como un “semáforo” con cuatro niveles de desempeño: rojo, naranja, amarillo y verde, desde los más bajos al más alto.

En las pruebas del 2024 los estudiantes de la fundación cartoneros y sus Chicos se ubicaron en el nivel rojo o naranja, pero este año mejoraron de manera notoria: en Matemática, en tercer grado, el 26,7% de los hijos de cartoneros quedaron en el nivel verde, por encima del promedio de los 6340 alumnos que participaron.

 

