El Central perdió U$S 1.755 millones en solo un día

Las reservas cayeron ayer U$S 1755 millones, en la mayor salida diaria desde el viernes 30 de agosto, cuando el Banco Central (BCRA) perdió U$S 1944 millones. Dos días después, la conducción del organismo impuso el cepo cambiario.

Desde las PASO del 11 de agosto pasado, las arcas del Central perdieron U$S 22.806 millones, al pasar de U$S 66.309 millones a los U$S 43.503 millones a los que cerraron hoy.

En el Banco Central aclararon que la mitad de la caída de las reservas de ayer “se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles”.

A eso se sumó el pago de Letras del Tesoro en dólares (Letes) por unos U$S 600 millones.

En los últimos 5 días, las reservas disminuyeron U$S 3942 millones y anotaron la mayor baja semanal desde la última semana de agosto.

El ritmo de salida se aceleró con la proximidad de las elecciones presidenciales de mañana.