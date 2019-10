Frigerio: "A las 21 se van a dar los resultados provisorios"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó hoy que "recién a las 21 horas vamos a dar los resultados provisorios", al tiempo que pidió tener "paciencia, tranquilidad y responsabilidad" para conocer los datos de las elecciones nacionales que se están realizando desde las 8 para elegir al nuevo Presidente, diputados y senadores que asumirán el 10 de diciembre.



Frigerio formuló estos conceptos en una entrevista con LRA Gualeguaychú luego de emitir su voto en una escuela de Villa Paranacito, Entre Rios.



En ese sentido, el ministro confirmó que "termino de votar en Villa Paranacito y me voy para el Correo a seguir la elección y el proceso del escrutinio provisorio nacional".



Frigerio dijo que se arrancó "muy bien la elección, antes de las 8 estaban todas las mesas listas, con prácticamente todas las autoridades de mesas y fiscales. Esperemos que sea una jornada en paz, una jornada muy importante", señaló.



"Hay que tener mucha paciencia, hasta las 18 se puede votar y hasta las 21 horas la Justicia no permite que nosotros mostremos la carga de los telegramas del escrutinio provisorio. Hasta las 21 horas pido tranquilidad y espero que todos esperen con mucha responsabilidad la carga de la votación del escrutinio provisorio oficial".



"Si la elección es muy pareja y hay muy poco margen de diferencia, por supuesto que hay que esperar al escrutinio definitivo que es el único que tiene validez legal. Además, si no tenemos esa diferencia, seguramente hoy con el escrutinio provisorio vamos a ver si hay un ganador en primera vuelta o si se va a haber segunda vuelta".



También señaló que "hubo una cantidad importante de argentinos votando en el extranjero. Creo que va a ser un récord. Además la metodología que hemos incorporado de la votación por correo para los que están viviendo en otro país. Esperemos que esto siga incrementándose porque también los argentinos que viven en el exterior tienen el derecho y la obligación de votar".