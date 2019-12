Los primeros que van para afuera

Mientras el plantel profesional está de vacaciones, la dirigencia albiazul está trabajando en la búsqueda de refuerzos, pero también en el rearmado del grupo. Por eso está en contacto telefónico permanente con el cuerpo técnico, que aprovecha este receso para tratar de moldear al plantel a su imagen y semejanza. Recordemos que Diego Maradona asumió en la 6º fecha de la Superliga, luego de una pretemporada que el equipo realizó con Darío Ortiz, que también estuvo en el proceso de los refuerzos que llegaron a mitad de año.

Por eso este momento es importante, más allá que no son demasiados días y el receso es realitivamente corto, como para depurar el plantel y así trabajar con la cantidad de futbolistas deseada.

El viernes pasado, Gabriel Pellegrino junto a Jorge Reina, se reunieron en Capital Federal con el cuerpo técnico, aunque no estuvo Maradona, pero si estuvieron sus colaboradores Sebastián Méndez, Adrián González, el preparador físico Hernán Castex y el entrenador de arqueros Gastón Romero.

Más allá de hablar sobre lo que será la pretemporada, los trabajos de mejoras a realizar en las instalaciones de Estancia Chica, también se habló de la cantidad de jugadores con las que quiere trabajar Diego. Y se llegó a un acuerdo que debe haber una reducción para poder trabajar mejor y estar más cerca del jugador, en esta etapa donde el club se jugará nada más y nada menos que la permanencia.

Se habló de refuerzos (ver aparte) pero también de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. La lista estaba muy clara, incluso antes de que termine el último partido de este año. Son futbolistas que el cuerpo técnico no ha utilizado o lo ha hecho muy poco, aunque en la mayoría de los casos, han tenido oportunidades de mostrarse y no convencieron.

El primer caso es el de Janeiler Rivas. El defensor colombiano solo jugó 45 minutos (estaba el Indio Ortiz) y cuando llegó Maradona estaba lesionado. Igualmente, nunca fue citado para concentrar con Diego, y su salida del Lobo sería inminente.

Tiene contrato 6 meses más, pero la idea es cortarlo ahora, y a eso apuntarán en las próximas horas.

El otro zaguero central que había llegado era Marco Torsiglieri. Se mantuvo como titular en el arranque del ciclo de Maradona, pero fue perdiendo lugar, a tal punto de ni siquiera ir al banco de suplentes en los últimos partidos.

Lo complicado aquí es que le queda un año y medio más de contrato (hasta junio de 2021) y de no tener alguna otra propuesta, parece dificil que el futbolista acepte rescindir.

Después, los dos delanteros que llegaron en su momento no convencieron para nada, y apenas si integraron el banco y sumaron algunos minutos. El paraguayo Pablo Velázquez y Claudio Spinelli.

Con la representación de los dos atacantes también se buscará llegar a un acuerdo para rescindir ahora, ya que tienen seis meses más de contrato, como el colombiano Rivas (hasta el 30 de junio de 2020).

De poder llegar a un acuerdo (sobre todo con Spinelli), desde lo económico sería importante por que es uno de los contratos altos que tiene el plantel. En caso de poder sacarse de encima estos vínculos, ese dinero se podría utilizar en los refuerzos.

Los jugadores saben que no han rendido, y sabiendo que no van a jugar, es probable que se busquen club para seguir su carrera en otro lado. Esto ayudaría también a destrabar la situación.

Más allá de estos primeros cuatro nombres, hay casos de jugadores profesionales juveniles que tampoco tienen lugar entre los 18 ó 19 jugadores que habitualmente concentran para los partidos, y por una cuestión de no tapar a los pibes que vienen de abajo, tampoco juegan en la Reserva que conducen Mariano Messera y Leandro Martini.

Más allá de ir adelantando algunas cuestiones, a partir del 2 de enero cuando el plantel regrese a los entrenamientos, todo se irá clarificando. Por lo pronto ese día a las 17:30, el grupo completo se presentará a entrenar en Estancia Chica con Maradona, y a partir de ahí se buscaría definir situaciones particulares.

La pretemporada se realizará la primera semana en el predio de Abasto, pero a partir de la segunda toda la preparación se trasladará al predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, y allí viajará un grupo reducido, es decir, la cantidad de jugadores con los que el entrenador quiere trabajar pensando en la reanudación del campeonato.