Buscan al motociclista que atropelló a un nene, lo mató y se fue

¿Cómo se cuenta la muerte de un chico sin caer en adjetivos incapaces de describir el drama con justeza? Más aún cuando la muerte era tan evitable como circular a toda velocidad por una calle oscura, atropellar sin frenar y escapar sin detenerse ni un segundo para ayudar a la persona herida y a quienes, desesperados, vieron la secuencia sin poder hacer otra cosa que gritar.

El responsable del embiste que terminó con la vida de un chico de 6 años es un motociclista que abandonó la escena después de atropellarlo. La víctima se llamaba Cristopher Noriega Méndez y tenía 4 hermanitos.

El nombre del motoquero todavía no se sabe. De hecho, hay pocas pistas para identificar a la moto, pero los investigadores procuran localizarla con las imágenes que a la hora de los hechos capturaron algunas cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones.

“Yo solamente quiero verlo preso. Quiero justicia”, resumió con la voz quebrada Miriam Noemí Méndez, de 37 años, la mamá de la víctima.

“Le grité, pero siguió de largo”

Todo pasó antenoche, poco después de las 21, frente a los ojos de Noemí y a pasos de la casa en la que viven todos, en 19 y 84, el corazón de Altos de San Lorenzo.

Pegado a su mujer y tan devastado como ella, Walter, el padre, contó que “venía un auto blanco despacio. Ella esperó, pasó el auto y el nene bajó (de la vereda). La moto, por querer esquivar el auto, se llevó al nene y lo tiró a 40 metros”. Confirmó que el motociclista, que habría circulado solo, “nunca paró. Esta calle parece una avenida. Nunca frenó, chocó y siguió derecho”.

Miriam apuntó que habían salido de la casa para “ir a caminar, de la nada apareció una moto y me lo llevó media cuadra”. Aclaró que no puede describir el vehículo porque “estaba muy oscuro; acá no hay cámaras, no hay luz, no hay nada”, pero lo que vio claramente es que el responsable aceleró para alejarse del lugar sin ayudarla. “Le grité, lo insulté, hice todo lo que pude para que frene, pero siguió de largo”.

“Había unos chicos acá enfrente y me ayudaron ellos. Mi hijo estaba muy grave”, dice Miriam mirando al piso, con la voz baja.

En ese momento ella estaba con otro de sus hijos, de 1 año. “Cristopher estaba tirado en el pavimento, respiraba poco, lo llevé a la salita y tuvieron que ayudarme. La enfermera llamó tres veces a la ambulancia, le puso una gasa en la cabeza porque tenía un tajo grande y como no venía lo llevamos en auto al hospital”. Y continuó diciendo: “Lo revisaron, estaba muy grave. Tenía dos costillas fracturadas, el pulmón perforado y su cabecita muy lastimada”.

Cristopher ingresó en la guardia del hospital de Niños de La Plata, desde donde rápidamente comunicaron la novedad a la comisaría Octava, que tiene jurisdicción en el lugar del accidente.

Los esfuerzos que hicieron los médicos para estabilizar al niño no pudieron sortear la complejidad de las heridas. Murió en la madrugada, se informó.

La fiscalía 12 de Delitos Culposos, ordenó caratular el caso como “homicidio culposo”, al menos por ahora (podría sumar agravantes) y ordenó una serie de peritajes y medidas de investigación, en particular la toma de declaraciones testimoniales y rastreo de cámaras de seguridad.

“Todavía no nos dijeron si las cámaras sirvieron de algo”, dijo Walter, dando cuenta de que en los alrededores de su casa hay algunos dispositivos cuyo material ya fue solicitado por la policía (ver aparte).

Con respecto a los testigos, una vecina habría visto el vehículo, aunque no la patente (en caso de que la haya tenido colocada, claro).

“Estamos investigando todo”, confirmó a este diario un jefe policial abocado a este caso.

Con la muerte de Cristopher ya son 68 las víctimas fatales por siniestros viales en la Región en lo que va de 2019. De acuerdo a la estadística que todos los años realiza este diario en virtud de la información relevada de fuentes oficiales, en un alto porcentaje de los casos hubo una moto implicada, como víctima. En esta tremenda historia fue justo al revés.

otro caso, en la misma zona

En las últimas horas trascendió otro accidente fatal que ocurrió días atrás, en la misma zona de donde murió el pequeño de 6 años.

Aunque recién se hizo público ahora, sucedió el 9 de diciembre en 14 y 86, donde chocaron -en circunstancias que se investigan- un auto y una moto. Como consecuencia de esa colisión, la mujer de 56 años que iba como acompañante en el rodado menor salió despedida y sufrió heridas gravísimas, por las que tuvo que ser asistida en el hospital San Martín.

Dos días después, es decir, el 11 de diciembre, las autoridades de ese centro asistencial comunicaron la muerte de la víctima, identificada como Luisa Trillo Galán.

68 víctimas fatales costó el tránsito en la Región en lo que va de 2019. Además del caso de Cristopher, en las últimas horas se supo que el 11 de diciembre murió una mujer que iba en una moto como acompañante y falleció tras chocar con un auto. víctimas fatales costó el tránsito en la Región en lo que va de 2019. Además del caso de Cristopher, en las últimas horas se supo que el 11 de diciembre murió una mujer que iba en una moto como acompañante y falleció tras chocar con un auto.