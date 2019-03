VIDEO.- Con bombos y cánticos, así esperan en el cementerio de Ensenada al "Pata" Medina

Una multitud aguarda la llegada de Juan Pablo Medina al cementerio de Ensenada, donde el ex líder de la seccional platense de la Uocra, que está detenido, llegará luego de la autorización que le otorgó la Justicia para que visite la tumba de su hermana recientemente fallecida. Según un video al que accedió EL DIA, en el Camino Néstor Kirchner entre Ex Combatientes de Malvinas y Contarelli se congregó un gran número de personas que, con cánticos y al ritmo de bombos, e identificados con la UOCRA La Plata, esperan que llegue Medina al lugar.

Cabe recordar que Blanca Medina murió el 19 de enero y cuando se produjo el deceso, el “Pata”, a través de su abogado César Albarracín, pidió que lo dejaran asistir al velatorio. Pero como por entonces cursaba la feria judicial, el trámite se demoró. Lo cierto es que la Cámara Federal de La Plata se hizo eco del pedido del ex sindicalista y autorizó a que sea trasladado desde el penal de Ezeiza hasta el cementerio de Ensenada, donde descansan los restos de su familiar. Según contó su abogado a este diario, a las 13 aún no habían autorizado la salida desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido desde septiembre de 2017 el ex líder del sindicato de la construcción acusado de asociación ilícita.

También la Justicia dispuso que la autorización se extienda a Fabiola García, la esposa de Medina, que goza del beneficio de prisión domiciliaria.

En el lugar se viven momnentos de tensión ya que desde la detención, dos facciones de la UOCRA se muestran en pugna. Una de ellas es liderada por Agustín Pagnoni Medina. Agustín es hijo de Fabiola pero Medina le otorgó su apellido. Se mantiene fiel a su padrastro en la disputa familiar.

El líder de la otra fracción es Cristian “Puly” Medina, hijo del “Pata” y también preso en el penal de Ezeiza. Actualmente está enfrentado con su padre. Su operador extramuros es Brian Medina. Brian es nieto del ex secretario general de la Uocra e hijo de Anny Medina, hija del “Pata” enfrentada además con Fabiola García. Esa disputa tuvo una suerte de tregua durante el velatorio de Blanca Medina que tuvo lugar en Ensenada.