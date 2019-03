Sobre la hora, Racing rescató un punto en "El cementerio de los elefantes"

La Adademia y el Sabalero empataron 1 a 1 en Santa Fe. Wilson Morelo - de penal - y Darío Cvitanich anotaron los goles

Racing Club, único puntero de la Superliga, rescató esta noche un empate agónico en su visita a Colón de Santa Fe, 1 a 1, en partido de la 22da fecha.

El delantero colombiano Wilson Morelo abrió la cuenta para el local, de penal, a los 31m del primer tiempo, y Darío Cvitanich lo igualó a los 42m del segundo, cuando Defensa y Justicia, el escolta, ya saboreaba la posibilidad de la cima.

La Academia alcanzó con el empate las 52 unidades y le sacó cuatro de ventaja al conjunto de Florencio Varela, que el lunes recibirá a Banfield.

ASÍ FUE EL 1-1 DE RACING ANTE COLÓN EN SANTA FE#FOXGol | Los goles de Morelo y Cvitanich para el Sabalero y la Academia, respectivamente, en la #SuperligaxFOX.



¡Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/OCCJrOX04u — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 10, 2019

Aunque Racing intentó hacerse dueño de la pelota desde el inicio del partido, el local, con inteligencia táctica, primero le cortó los circuitos futbolísticos en el mediocampo y después fue creciendo en el juego.

Con la conducción interina de Marcelo Goux tras la salida del DT uruguayo Julio Comesaña, y a la espera de Pablo Lavallén (ya acordó su llegada, hoy estuvo en las tribunas), Colón se sobrepuso a una temprana injusticia, cuando Baliño “le perdonó la vida” a Neri Cardozo tras un codazo a Fernando Zuqui (fue amarilla, debió ser roja), y construyó superioridad sobre el puntero.

Y lo que le faltaba, generación de riesgo cierto frente a Arias, se lo facilitó el chileno Mena, que cometió un penal evitable sobre Morelo, a los 31m. El propio colombiano se hizo cargo del remate y puso la justicia del 1 a 0.

Del equipo intenso y asfixiante que suele ser la Academia no se vio nada en la etapa inicial, y su dupla ofensiva, “Licha” López-Cvitanich, acostumbrada a darle soluciones en situaciones de este estilo, apenas tocó la pelota.

El cambio de Augusto Solari por Cardozo le permitió a Racing mejorar en el segundo tiempo: tuvo otra circulación de pelota, buena presión sobre el balón y mayor seguridad en la defensa. Pero la imprecisión de tres cuartos de cancha hacia adelante le impidió crear ocasiones claras para llegar a la igualdad.

Porque Colón fue un equipo especialmente solidario en esa zona de la cancha, con la mayoría de sus jugadores posicionados detrás de la línea de la pelota, reduciendo espacios y presionando sobre la tenencia del rival.

El partido se inclinó hacia su perfil definitivo en los últimos 25 minutos, cuando Racing buscó casi con desesperación y el “Sabalero” se recostó cerca de su área para sacar eventualmente un contragolpe. El choque se hizo intenso, caliente, muy entretenido. Y en ese marco, cuando parecía que no podía, el líder lo empató: Donatti cabeceó un centro de Solari desde la derecha, la pelota dio en el travesaño y el rebote le quedó a Cvitanich para el 1 a 1.

Racing buscó la victoria en el descuento, cuando Colón pagaba caro en el físico el esfuerzo realizado. Y aunque los de Eduardo Coudet debieron conformarse con la igualdad, el punto los mantiene a salvo del eventual zarpazo de Defensa y Justicia, con el que se enfrentará en la fecha del final.

En la próxima jornada, 23ra, Racing recibirá en el Cilindro a Belgrano de Córdoba (sábado 16 desde las 20) y Colón visitará a Aldosivi en Mar del Plata (viernes 15 a las 21.10).



- Síntesis -

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Gustavo Toledo, Matías Fritzler, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Gabriel Esparza y WIlson Morelo. DT: Marcelo Goux.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonado Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Matías Zaracho, Nery Cardozo y Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.



Gol en el primer tiempo: 31m Wilson Morelo (C), de penal.

Gol en el segundo tiempo: 42m Darío Cvitanich (R).



Cambios: en el primer tiempo, 45m Tomás Chancalay por Esparza (C); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Augusto Solari por Cardozo (R), 13m Cristian Bernardi por Vigo (C), 29m Andrés Ríos por Saravia (R), y 34m Andrés Cadavid por Morelo (C).

Amonestados: Chancalay, Ortiz, Escobar (C); Cardozo, López (R).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Colón.