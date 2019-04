La UTA amenaza con parar todos los feriados

| Publicado en Edición Impresa

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, advirtió que “si el Gobierno no da respuestas, va a haber paro de transporte todos los feriados a partir del 1 de Mayo”, al sostener que los trabajadores están “perdiendo plata por el impuesto a las Ganancias”.

Las declaraciones del dirigente se producen luego de que la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) anunció un inédito cese de actividades el Día del Trabajador, en reclamo a la modificación del Impuesto a las Ganancias y de un aumento de emergencia para los jubilados.

“Si el Gobierno no da respuestas y no encontramos la solución al Impuesto a las Ganancias, todos los feriados, a partir del 1 de Mayo no vamos a trabajar porque nos están descontando mucha plata y no estamos para perder más plata los trabajadores”, redobló Fernández.

“Estamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo”, sumó en declaraciones radiales.

El sindicalista pidió además que las autoridades los convoquen “mañana mismo para encontrar una solución para todos los trabajadores”.

NO ES UNA SOLUCIÓN

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, consideró por su parte que “no es una solución generar un paro”, al rechazar la medida de fuerza.

Dijo que espera que “en esa instancia de comunicación constante” que tiene su cartera y el Ministerio de Trabajo y Producción con los sindicalistas “se pueda lograr que esta acción no se lleve a cabo”.