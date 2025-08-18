Tania González Ledesma, azafata de vuelos privados, competidora de fisicoculturismo ¿y amante de Martín Demichelis?

VIDEO.- Una moto en llamas y con mucho ruido: así fue la despedida del ladrón abatido en Los Hornos
El nombre de Tania González Ledesma se convirtió en noticia de un día para el otro. Azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo, su vida dio un giro abrupto cuando fue señalada como la supuesta tercera en discordia en la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson.
Hasta ahora había optado por el silencio, pero en una entrevista con el ciclo A La Tarde (América TV) decidió contar su versión de los hechos, detallando cómo fue el vínculo que mantuvo durante nueve meses con el exdirector técnico de River Plate.
Según relató, todo comenzó en 2023, cuando le asignaron un vuelo chárter que trasladaba al plantel millonario. Fue allí, en medio del embarque, cuando tuvo su primer contacto con Demichelis. “Entró Martín y realmente me llamó la atención”, recordó. A pesar de no conocer en detalle su trayectoria futbolística ni su vida personal, la relación se fue gestando de manera espontánea en los sucesivos viajes. Charlas en pleno servicio, mates compartidos y cierta complicidad marcaron el inicio de un acercamiento que, tras el intercambio de teléfonos, derivó rápidamente en un primer encuentro fuera del ámbito laboral. “Fue mágico. Después de ese día, me gustó un 30”, contó con un dejo de nostalgia.
La relación se extendió durante nueve meses, con encuentros en hoteles, visitas al departamento del entrenador en Puerto Madero e incluso situaciones insólitas, como el ingreso de Tania en moto a la concentración de River en Ezeiza. Según su testimonio, Demichelis le confió que atravesaba un momento difícil tanto en lo deportivo como en lo personal, y que la convivencia con Anderson estaba marcada por tensiones y reproches. Ese contexto habría facilitado que el vínculo se mantuviera, aunque siempre en la sombra.
La exposición llegó de golpe, cuando su nombre apareció en los medios como “responsable de la separación”. “Me incineraron, salí carbonizada”, dijo al recordar cómo se enteró por una compañera de trabajo que su identidad había quedado al descubierto.
La propia González Ledesma aseguró que la situación fue aún más delicada porque Evangelina Anderson ya sabía de su existencia. “Mi mujer ya sabe. Está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís, en dónde trabajás”, le habría dicho Demichelis antes de que el escándalo estallara públicamente. A partir de ese momento, su vida personal y laboral se vieron sacudidas por la exposición mediática.
Sin embargo, al ser consultada sobre si se siente responsable de la ruptura del matrimonio, la azafata fue categórica: “No me siento responsable. Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que ya estaba mal”. Con esa frase buscó correr el foco de su figura y poner la lupa en una crisis que, según sostiene, existía mucho antes de su aparición en la historia.
