Bombazos y rupturas: rumores de crisis entre Cande Vetrano y Andrés Gil; ¿el tercero en discordia estaría entre Nico Vázquez y Gimena Accardi?

El mundo del espectáculo atraviesa horas agitadas. A la confirmación de la separación de Dai Fernández y Gonzalo Gerber, se sumó una versión que involucra a otra pareja reconocida: Cande Vetrano y Andrés Gil. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la relación entre la actriz y el ex Patito Feo no estaría pasando por su mejor momento e, incluso, algunos se animan a hablar de una separación definitiva.

La noticia explotó en los ciclos televisivos del lunes. En Intrusos, Paula Varela deslizó que el divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, otra de las rupturas resonantes de las últimas semanas, habría tenido como trasfondo un tercero en discordia del lado de la actriz. Allí apareció el nombre de Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra En otras palabras, dirigida paradójicamente por el propio Vázquez. Aunque Varela aclaró que la separación de Fernández y Gerber no tiene relación con este escándalo, dejó flotando la idea de que el vínculo entre Accardi y Gil podría haber traspasado los límites de lo estrictamente laboral.

En paralelo, Ángel de Brito recogió la versión y aportó más detalles en LAM. “Ellos venían mal hace mucho tiempo, como un año. En cierto momento de estos años de crisis, él vio cosas que no eran propias del desgaste y finalmente dio con pruebas. Ella se lo admitió”, aseguró el conductor en referencia a la ruptura de Vázquez y Accardi. Aunque se negó a confirmar nombres, De Brito dejó entrever que la identidad del supuesto tercero corresponde a alguien casado, lo que reforzó las sospechas sobre Gil.

Las especulaciones no tardaron en vincular este rumor con la situación de la pareja de Gil y Vetrano, quienes son padres de un hijo en común. Mientras algunos indicios en redes sociales alimentan la versión de una crisis —como la ausencia de publicaciones conjuntas en fechas especiales—, lo cierto es que hace apenas días el actor le dedicó un emotivo mensaje a Cande por su cumpleaños número 34: “La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor”.

Por ahora, ni Vetrano ni Gil se expresaron públicamente sobre el tema, y todo permanece en el terreno de la especulación.