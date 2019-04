Piden que la Oficina Anticorrupción investigue los audios en Ensenada

Concejales de Cambiemos quieren que se avance a partir de las grabaciones de un ex funcionario del intendente Mario Secco

Publicado en Edición Impresa

El escándalo de los audios que se le atribuyen a un ex funcionario de la comuna ensenadense, con alusiones a supuestos hechos de corrupción e irregularidades en los que alude al intendente kirchnerista Mario Secco y a otros agentes de su gestión, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo.

Así, los concejales del bloque Cambiemos de Ensenada extendieron a la Oficina de Fortalecimiento Institucional (también conocida como Oficina Anticorrupción) la denuncia penal que formularon a partir de la difusión de esos audios basándose en que en una de las grabaciones se menciona al Tribunal de Cuentas bonaerense.

“Nosotros le pedimos a la Oficina Anticorrupción que investigue la parte que le toca a partir de los dichos de esta persona que dice haber “transado” con el Tribunal de Cuentas”, señaló la presidenta del bloque, María Marta Gianatassio.

“arreglos” en el tribunal

“Nosotros entendemos que lo que está queriendo decir es que habría otras persona dentro del Tribunal de Cuentas que lo ayudaba a tapar eso que él quería o le pedían tapar. Por eso dimos la intervención a la OFI”, explicó.

Como viene informando este diario, los concejales de Cambiemos hicieron una denuncia penal por “averiguación de ilícito” a partir de la difusión de una serie de audios que desde ese bloque le atribuyen a un ex funcionario de la comuna y que contienen dichos sobre supuestas irregularidades cometidas en el ámbito del área económica del municipio ensenadense.

El ex funcionario mencionado en la denuncia, al que los ediles identifican como Oscar D´Adario, asegura en los audios haber sido “golpeado y obligado” a participar de maniobras irregulares en las que habla de “pagos, dinero y sobres”. Y haber sido supuestamente obligado a “arreglar” con el Tribunal de Cuentas.

“Aclaren que el único p...que iba a transar con el Tribunal de Cuentas era yo, ¿Por qué se piensan que todo salía como tenía que salir?”, se escucha en uno de los audios que los concejales de Cambiemos presentaron como elemento para que se investigue.

En otro tramo de los audios se abunda en esas supuestas acciones. “Tuve que hablar con directivos de rendición del ministerio. ¿Quién c... se piensan que me mandaba a mí a hablar con el Tribunal de Cuentas o con la gente del ministerio? Me mandaban ustedes de la Municipalidad”, se añade.

intervención

A partir de estos dichos, los ediles ensenadenses consideraron que “debe intervenir la OFI”.

El organismo, cabe señalar, es conducido por Luis María Ferella, un ex concejal radical de Ensenada y actual dirigente del Pro que viene de desempeñarse en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta ser designado en 2015 como director de la oficina anticorrupción de María Eugenia Vidal.

Consultado por este diario, el titular de la OFI, Luis Ferella, confirmó la recepción de la denuncia y aclaró que “nuestra competencia está exclusivamente acotada al plano provincial, es decir en todo lo que pueda tener que ver con organismos provinciales”.

El funcionario explicó que “este organismo no investiga temas municipales y este caso es la Justicia la que actúa”.

En tanto, otras fuentes de la OFI estimaron que el caso “recién empieza y habrá que ver dónde deriva puesto que evidentemente estamos ante una ruta de dinero incierto”, señalaron.