En Berisso, los municipales deciden si van a otro paro

| Publicado en Edición Impresa

Los empleados municipales de Berisso definen si en las primeras horas de hoy inician nuevas medidas de fuerza para mostrar su rechazo a la oferta de recomposición salarial hecha por el municipio en el marco de la paritaria.

Ante la finalización de la conciliación obligatoria decretada hace dos semanas por el ministerio de Trabajo y al no haber acuerdo entre lo que pretende el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso (la entidad gremial que mayor cantidad de afiliados tiene en esa comuna) y lo que ofrece la administración del radical en Cambiemos Jorge Nedela, el gremio volvería con el plan de retención de tareas y no descarta un paro total de actividades.

En la última reunión de paritarias, el Ejecutivo ofreció un aumento del 10,7 % para la recomposición de 2018 y una cláusula gatillo ajustable a la inflación para los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año. Además se ofreció un aumento en la asignación remunerativa y el refrigerio.

El gremio pide “que se respeten el 26 que se perdió con la inflación del año pasado”.

La retención de tareas que podría iniciar hoy el STMB afectaría principalmente, como viene ocurriendo, la recolección de residuos.

Desde la comuna, en tanto, se insiste con que la negativa del gremio a acordar en paritaria tiene “un componente político” y en ese sentido se indicó que en términos globales la recomposición que se ofrece alcanza el 30%.

La retención de tareas se iniciaría a partir de hoy en tanto mañana una asamblea de delegados decidirá si la medida de fuerza toma forma de paro, mientras se espera del municipio “una oferta superadora”.

En tanto, ATE, el otro gremio con representación entre los municipales berissenses, se declaró en estado de alerta.

El delegado seccional de Berisso, Juan Jorajuría, explicó que “en la última reunión no hubo una oferta salarial superadora a las ya expuestas con anterioridad, y por ello el gremio la rechazó por insuficiente”.

Además, recalcó que “desde el Ejecutivo no han cumplido con nada, y si aceptamos lo que nos ofrecieron, que es de un 11 por ciento, no sólo perdemos lo del año pasado sino que no tenemos garantizado lo que pasará después de agosto”.