Anuncian el resultado fiscal del primer trimestre

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encabezará hoy una conferencia de prensa en la que dará a conocer el informe fiscal de marzo y la evolución de la meta fiscal del primer trimestre del año, según se informó oficialmente.

El encuentro se llevará a cabo a las 12, en el Microcine del Palacio de Hacienda.

El mes pasado, la cartera nacional precisó que el primer bimestre del año cerró con un superávit primario de $ 23.384 millones tras conocerse que las cuentas públicas de febrero mostraron un resultado positivo de $6.726 millones.

“El primer bimestre del año cerró con superávit fiscal primario, algo que no ocurría desde 2012”, señaló entonces el ministro Dujovne a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Febrero registró un superávit primario de $ 6.726 millones; asumimos con el Congreso el compromiso de lograr el equilibrio presupuestario y estamos cumpliendo con ello”, precisó.

Los ingresos totales de febrero aumentaron 48% con respecto al mismo mes del año pasado y los gastos crecieron 29%, con lo cual es el vigésimo mes consecutivo en el que los ingresos totales crecen por encima de los gastos primarios.

En lo que respecta al resultado financiero -que incluye el pago de los intereses de la deuda pública-, en el segundo mes del corriente año se registró un déficit de $ 4.906 millones, lo que significó una reducción de 82,3% respecto a febrero de 2018.

En tanto, para el acumulado anual, el déficit financiero fue de $ 64.944 (0,3% del PBI), mientras que en igual período de 2018 había sido de $ 53.627 millones (0,4% del PBI).

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central estimó que el 2019 terminará con un déficit primario de $38.500 millones y el Estudio Broda calcula un rojo de hasta el 1,4% del PBI.

Si para fin de año el Gobierno muestra una distorsión de no más del 0,4% en el déficit fiscal, y si ese porcentaje contiene los planes de ayuda social, confían tanto en el macrismo como en la cúpula amiga del FMI que se podrá negociar un waiver y que el país continuará con la vigencia de su stand by durante 2020, año donde, además, no habrá nuevos desembolsos del FMI