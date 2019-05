Finocchiaro recibió a la profesora palestina ganadora del Global Teacher Prize

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, recibió esta tarde en el Palacio Sarmiento a Hanan Al Hroub, la profesora palestina reconocida en 2016 con el Premio Global a la Enseñanza (Global Teacher Prize), que otorga la Fundación Varkey. "Sabemos lo que es educar en condiciones difíciles y te admiramos por el trabajo que hacés en un lugar tan difícil”, le dijo Finocchiaro a la docente, informó hoy el ministerio en un comunicado.

La educadora palestina agradeció luego la invitación del funcionario argentino. "No tengo palabras para explicar lo que estoy sintiendo. He sido muy bien recibida por los maestros aquí. Me siento en mi casa y como si estuviera con familia. Estoy muy feliz de que conozcan mi país y mi gente”, expresó.

Hanan creció en Dheisheh, un campo de refugiados en las afueras de Belén, donde las escuelas no tenían docentes capacitados para ayudar en la rehabilitación de niños en situaciones de violencia y en contexto de guerra. Ella comenzó a implementar un método de enseñanza que fomenta relaciones de confianza, respetuosas, honestas y afectivas con sus alumnos y enfatiza en la importancia de la alfabetización.

Su objetivo, relató, es ayudar a los alumnos a "sobrevivir y a protegerse de lo que sucede fuera del aula. Esta tarea es muy difícil porque la cabeza de ellos está en lo que pasa en el exterior y no en aprender”, explicó Hanan. “Hay mucha violencia afuera, pero en mi aula hay paz, alegría y los chicos descubren su niñez allí", describió.

Argentina necesita "más docentes como usted porque su paz en el aula se proyecta hacia afuera”, le dijo Finochiaro. Hanan se mostró muy interesada por la educación argentina y por el trabajo que el Gobierno nacional desarrolla en el área.

La secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel -presente en el encuentro- le contó que la metodología de trabajo es de forma federal con todas las jurisdicciones del país y ejemplificó con el Plan Nacional Aprender Matemática.

Al finalizar la charla, Hanan le preguntó a Finocchiaro cuál es su mayor desafío como ministro. "El principal desafío es que un chico o una chica, sin importar el lugar geográfico de dónde viene ni su nivel social, pueda elegir lo que quiere ser en la vida, su propio destino”, le respondió Finocchiaro a la galardonada docente palestina