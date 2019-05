Un grave ataque a una alumna del colegio del Carmen puso en alerta a dos barrios

Tiene 14 años. Contó que varios hombres la abordaron en 117 y 32 para subirla a un auto, forcejeó y la hirieron. Vecinos movilizados

| Publicado en Edición Impresa

Un grave incidente que tuvo como víctima a una chica de 14 años puso en alerta a dos barrios distintos, acuciados por situaciones parecidas de inseguridad: Hipódromo y Tolosa, que salieron a reclamar, después del caso, más presencia policial, cámaras y prevención del delito en lugares clave, como son los alrededores de las escuelas.

Precisamente, el hecho que terminó con la adolescente lastimada sucedió el lunes pasado en 117 y 32, después de que ella salió del colegio Nuestra Señora del Carmen, de Tolosa, y la abordaron varios sujetos con la intención aparente de subirla por la fuerza al Volkswagen Gol blanco de vidrios polarizados en el que circulaban.

La férrea oposición de la menor la puso a salvo de la banda, aunque también le valió una herida cortante en la cara. “Los vecinos nos comunicamos de cualquier episodio extraño por un grupo de WhatsApp que creamos para eso”, contó a este diario Elida Gladys Garachico (de 64 años y radicada en 117 entre 33 y 34) supo del violento episodio minutos después de que ocurrió. “En el mensaje que se difundió mencionaron los gritos de esta chica y que había sido lastimada en la cara mientras forcejeaba con quien quiso meterla en el coche por la fuerza”, apuntó.

Por el colegio al que concurre la chica, los vecinos de Tolosa también alzaron la guardia al enterarse de la novedad. Concretamente, pidieron más patrullajes, cámaras de seguridad y operativos que garanticen la seguridad de los alumnos de los distintos establecimientos educativos de la zona, a través de los corredores seguros.

“Es alarmante que nuestros hijos no puedan ir a estudiar tranquilos”, se quejó un vecino que integra la Asamblea de Seguridad de Tolosa.

Por otro lado, cerca de donde atacaron a la menor hubo otro hecho que sumó más indignación entre quienes viven en barrio Hipódromo. Un hombre dijo que lo golpearon con saña tres jóvenes ladrones que le quitaron sus pertenencias en 35 y 116, lo que los impulsó a presentar una nota ante la comisaría Segunda, para pedir “de manera urgente una reunión para intentar coordinar una solución a los serios problemas de seguridad de la zona”. Copia de ese texto lo elevaron a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata y tienen previsto movilizarse esta tarde, desde las 18, hasta el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), en diagonal 80 entre 4 y 5.

El asalto fue a las 5.15 de la mañana de ayer, cuando la víctima caminaba hacia la parada del micro que lo lleva a su trabajo en capital federal. A golpes, los ladrones lo tumbaron al piso para sacarle la mochila con dinero y pertenencias, tras lo cual siguieron pateándolo sin motivo alguno.

“Vengo con problemas en una pierna y una dificultad lumbar. Eran tres pendejos que me agarraron y me cagaron a palos y a patadas. Pensé que me había fisurado. Por suerte salió todo bien y me dieron reposo”, dijo la víctima luego de pasar por el consultorio de un médico.

Mónica Correa (56), que vive en 35 entre 116 y 117 desde los 5 años, reconoció que “hace dos o tres que padecemos mucha inseguridad”, tanto, que “a la hora en que empieza a oscurecer nadie más sale de su casa. Hacemos los mandados de día para evitar los robos en la calle, que es donde ocurren la mayoría”. Y ejemplificó: “El otro día a una vecina de la cuadra la asaltaron en la vereda cuando bajó del auto”. Se quejó por la falta de patrullajes y los árboles que “tapan las luminarias”.

Otro frentista que evitó ser identificado aportó que “andan muchos pibes en moto que vienen principalmente de la zona de la bajada de la Autopista y del barrio El Churrasco”.

Garachico concluyó insistiendo en que la inseguridad se profundizó en “los dos últimos años, con robos en viviendas y en la mayoría de los casos en plena calle y a plena luz del día. A mi hijo, anteayer le abrieron un vidrio de la camioneta para robarle”.