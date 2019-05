El Merval subió 1,02% y el riesgo país cerró en 899 puntos

El S&P Merval subió 1,02% impulsado por la llegada de balances positivos de las empresas que cotizan en el mercado de valores como fue el caso del Banco Francés, YPF y Telecom, y por los anuncios de pago de dividendos por parte de Petrobras, Comercial del Plata y Tenaris, entre otras.

La buena performance fue impulsada por los papeles empresas energéticas y financieras, en una jornada en la que los ADRs en Wall Street operaron con mayoría de subas y en la que el riesgo país cerró a la baja en 899 puntos básicos.

En el panel líder las ganancias fueron lideradas por Central Puerto que avanzó 4,75%, Transportadora de Gas del Norte creció 3,96%, Banco Francés ganó 3,37%, Grupo Financiero Galicia 2,52% y Cresud lo hizo en 2,35%.

En sentido opuesto, las pérdidas fueron encabezadas por Transportadora de Gas del Sur que retrocedió 2,41%, Aluar cayó 1,00%, Sociedad Comercial del Plata perdió 0,67%, Ternium descendió 0,36% y Grupo Financiero Valores lo hizo en 0,17%.

En tanto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas, donde las principales subas fueron para Central Puerto (5,4%), Grupo Financiero Galicia (4,1%), Banco Francés (3,1%), Banco Supervielle (2,8%) y Corporación América (2,5%).

Los retrocesos de los ADRs fueron para Despegar (-4,2%), Transportadora de Gas del Sur (-1,7%), Ternium (-1,6%), Telecom (-0,6%) y Tenaris (-0,5%).

Telecom informó hoy en el primer trimestre una ganancia neta de $ 1.279 millones. Por su parte YPF informó ingresos por $130.907 millones (+72,6%); y el EBITDA ajustado alcanzó los $39.862 millones (+62,6%) en el primer trimestre de 2019.

Firmas como Petrobras, Sociedad Comercial del Plata y Tenaris anunciaron pago de dividendos por 1.304 millones de reales, unos US$ 326,1 millones para la firma brasileña; Sociedad Comercial del Plata lo hará por $1.185 millones, de los cuales $148 millones pagará en efectivo y $ 1.037 millones en acciones y Tenaris anunció que pagará a sus accionistas dividendos por US$ 484 millones, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado.

Por el lado de la renta fija, los bonos en dólares mostraron algunas variaciones positivas. "Hubo varios bonos en la parte larga de la curva que cayeron menos de -0,4%, mientras otros mostraron subas cercanas al 2%. La parte más corta de curva, con duraciones que van de 1,3 a 3,1, se mantuvieron estables", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

"En cuanto a los bonos en pesos -Badlar y CER-, evidenciaron ciertas disparidades a lo largo de las curvas dejando entrever una moderada volatilidad en los instrumentos en pesos", finalizaron.

WALL STREET CIERRA CON BAJAS POR LA TENSIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Wall Street cerró la rueda de hoy con sus tres principales indicadores en rojo, en una sesión que nuevamente se vio afectada por el incremento de aranceles sobre productos chinos anunciados por la administración de Donald Trump. El Dow Jones de Industriales perdió cerca de 140 puntos o 0,54%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,30% y el Nasdaq cayó 0,41%.

En lo que va de la semana, el Dow Jones restó más de 650 puntos, mientras que el S&P 500 acumula una baja de 2,5%, precisó la agencia EFE. Los analistas coincidieron en que el retroceso hubiese sido mayor de no mediar la aparición de declaraciones esperanzadoras de parte del mandatario estadounidense antes de que cierre la rueda, en la que deslizó la posibilidad de que aún es posible llegar a un acuerdo con Pekín.

EL BOVESPA CAYÓ 0,83% EN LA BOLSA DE SAN PABLO

El índice Bovespa retrocedió hoy 0,83%, al quedar en 94.807 puntos, afectado por cuestiones internacionales y por el mal desempeño de algunas de las principales empresas que cotizan en la bolsa paulista. En el pano internacional, el mercado paulista sintió los efectos de la escalada de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, a pesar del tono más conciliador del presidente Donald Trump, que no descartó un acuerdo entre las partes.

En la caída del índice Bovespa también contribuyó el mal desempeño de algunos de los grandes valores de la bolsa brasileña, como los de la petrolera estatal Petrobras y la minera Vale, la mayor productora y exportadora de hierro del mundo, señaló la agencia Efe.

A esto se sumó el derrape de la petroquímica Braskem, que se desplomó 7,36% luego que la compañía decidió paralizar sus actividades en el estado de Alagoas. La medida fue adoptada tras la publicación de un informe que apuntó que la extracción de sal-gema causó grietas en edificios de varios barrios de Maceió, capital de ese estado del noreste de Brasil.

LA SOJA BAJÓ US$ 5 EN ROSARIO Y CERRÓ A US$ 205 LA TONELADA

La actividad en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cerró con un menor número de negocios que ayer, que repercutió en la baja en la cotización de la soja a tono con lo sucedido en el mercado de Chicago, informó la entidad bursátil local. De esta manera, el valor abierto ofrecido por la oleaginosa cayó US$ 5 y concluyó la jornada a US$ 205 la tonelada, al mismo tiempo que no se registraron negociaciones para entregas diferidas.