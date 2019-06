VIDEO: “Siento miedo de que me mate", dijo sobre su ex la joven apuñalada en Barrio Hipódromo

“Lo hizo cuando se aseguró de que no hubiera testigos" dijo sobre el ataque. "Me salvé de milagro”, precisó

Melina Natalia Cruz (29) relató este miércoles a EL DIA, el terrible drama que vive por reiterados ataques de su ex pareja y padre de su hija de 7 años.

Reveló que “esta vez me atacó con una trincheta y tanto en la guardia del hospital Rossi como en la Asesoría Pericial, me dijeron que por la herida que me provocó en el cuello, estuvo a sólo dos centímetros de haberme quitado la vida. Me salvé de milagro”.

“Lo hizo cuando se aseguró de que no hubiera testigos, a lo sumo algunos automovilistas que pasaron por el lugar, pero que en ningún caso intervinieron”, agregó.

Mientras investigadores policiales y judiciales están abocados a la búsqueda del acusado de esa agresión, Melina le contó a EL DIA que se siente expuesta a un peligro latente: “siento miedo de que me mate, lo creo capaz”, dijo.