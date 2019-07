Ritondo: "El bonaerense dará un voto de confirmación al trabajo"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado por Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, dijo hoy que el ciudadano bonaerense dará un voto de confirmación al trabajo realizado por la gobernadora María Eugenia Vidal.



Ritondo señaló que de ser electo diputado seguirá trabajando "como hasta ahora", y destacó la tarea realizada por la gobernadora Vidal a partir de su llegada a la provincia, en diciembre de 2015, "cuando no tenía para pagar sueldos”.



“Nosotros vamos a una elección en la que tenemos que decir que en cuatro años sentamos las bases para el futuro", dijo, y confió que "la gente va a acompañar los cambios que se hicieron".



Mencionó cambios que van desde “lo más sencillo", que fueron "colchones en las inundaciones, a "obras que van a cambiar la vida en la vida de la provincia de Buenos Aires”.



“Todos estos elementos que uno puede ver todos los días; al que le llegó el agua potable, el asfalto, el puente que no llegaba nunca. En Los Hornos, vecinos me mostraron un diario de 1982 en el que pedían ensanche de la avenida y eso llegó recién ahora”, apuntó.



Ritondo también salió al cruce de declaraciones de Verónica Magario, actual intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora por el Frente de Todos, quien se refirió a la provincia como un "caos".



"Buenos Aires es el futuro", dijo, y agregó en referencia a la actual jefa comunal que "cuando alguien tiene dinero en el banco y no lo pone en obras es especulación financiera".



En otro orden, el actual ministro opinó sobre la situación que vivió el presidente Mauricio Macri en Zurich, Suiza, cuando militantes kirchneristas se acercaron al auto que lo trasladaba a la sede de la FIFA, donde recibió el premio Living Football por su aporte al fútbol mundial.



“Si esa es la política de ellos es lamentable. Un Presidente que para, que baja la ventanilla, parece de programa de chistes tontos de televisión, no le encuentro un calificativo serio, eso no es política. Es totalmente fuera de lugar”, consideró.



El hecho ocurrió cuando el Presidente llegaba a la FIFA y, ante la presencia de un grupo de argentinos, bajó la ventanilla del auto que lo trasladaba para saludarlos, pero como respuesta recibió el clásico canto kirchnerista de "vamos a volver" y la frase: "Te queda muy poco porque vuelve Cristina".



Ritondo también manifestó su postura respecto a la ley de legalización del aborto y dijo que si bien está en contra "es un debate que los argentinos vienen teniendo hace mucho tiempo".



"Juntos por el Cambio tiene distintas posturas, hay que respetar todas las ideas y debates. Lo más importante es que el Presidente abrió un debate en el Congreso para que se escuchen todas las voces", completó.