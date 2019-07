Cristina va a presentar su libro a Tigre y podría haber foto con Massa

| Publicado en Edición Impresa

Cristina Kirchner tiene decidido potenciar su presencia en el Conurbano, Tiene agendada una visita a Lomas de Zamora que no sería la única, ya que en su almanaque está marcado el día 3 de agosto para realizar una incursión en Tigre, la patria chica de Sergio Massa. La ex presidenta presentará su libro Sinceramente, pero aprovechará para volver a mostrarse con el precandidato a gobernador, Axel Kicillof. La movida cerca del río reúne otro dato de interés: la posible y demorada foto con Massa. Desde que el tigrense emprendió el camino de retorno al kirchnerismo, en el Frente de Todos se especula con el retrato que vuelva a mostrar a Cristina y su ex jefe de Gabinete que, al parecer, ambos dirigentes vienen gambeteando.