Kicillof salió a despegarse de los dichos de Aníbal Fernández contra Vidal

El candidato a gobernador bonaerense aseguró que “la comparación con un femicida” le “resultó penosa”

El precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cuestionó a Aníbal Fernández por decir que prefería confiarle sus hijos al asesino Ricardo Barreda antes que a la gobernadora María Eugenia Vidal, y afirmó que “la comparación con un femicida” le “resultó penosa”.

“La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política”, expresó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

Según el ex ministro de Economía, su campaña “es mucho más sencilla” y “se trata de recorrer la provincia, escuchar, de tomar nota”.

“Con mucho esfuerzo estamos contagiándoles el entusiasmo a los bonaerenses de que es posible poner en marcha la producción, el trabajo; recuperar la educación pública, la salud pública que están tan golpeadas. Yo voy a seguir con esa campaña”, aseguró el precandidato a gobernador bonaerense.

El pasado viernes, en una entrevista con radio Futurock, Fernández calificó de “impresentable” y “catástrofe” la gestión de Vidal al frente de Buenos Aires y, en un momento del diálogo, aseguró que su desconfianza es tal que prefería confiarle sus hijos a un condenado por cuádruple asesinato en lugar de a ella.

“Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía ‘¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?’. Yo sabés a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no”, dijo Fernández.

Las declaraciones del actual precandidato a concejal en Pinamar despertaron una gran revuelo entre la dirigencia política que, primero desde el oficialismo y luego algunos políticos del Frente de Todos, salieron a condenar las expresiones.

Los dirigentes oficialistas Laura Alonso, Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Lospennato, María Luján Rey y Fernanda Reyes, entre otras, se expresaron enérgicamente contra Fernández al asegurar que lo que había dicho era “una barbaridad”, “una comparación violenta y misógina” o “una irresponsabilidad”.

También criticó esas declaraciones de Aníbal Fernández el diputado y candidato a su reelección por el Frente de Todos Facundo Moyano y en las últimas horas se sumaron Ofelia Fernández y Matías Lammens.

Al Conurbano

Mientras, Kicillof visitará hoy Escobar y Tigre, y cerrará la jornada compartiendo escenario con el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández en La Matanza, distrito que conduce su compañera de fórmula Verónica Magario.