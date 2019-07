Con el descenso del fútbol femenino se instaló la polémica

Las autoridades del Club Carlos decidieron que el equipo juegue en la Primera B. Hay bronca del cuerpo técnico y jugadoras

La polémica ya se instaló en el fútbol femenino de Villa San Carlos a partir de la decisión que adoptaron las autoridades del club de “formalizar el descenso de categoría” del equipo.

Esta determinación, que llegó desde las altas esferas de la dirigencia Celeste, causó malestar entre las jugadores y el cuerpo técnico, quienes no “comparten en absoluto” dicha determinación.

¿QUÉ EXPRESA EL COMUNICADO?

En un comunicado que recorrió las redes sociales, se explican los motivos: “Hace poco menos de dos semanas, tanto el presidente como el vice de la institución tomaron la drástica decisión de descender la disciplina porque argumentan que no quieren/pueden solventar los gastos económicos que conlleva la profesionalización del fútbol femenino y que, además, ciertas jugadoras pueden ocasiones problemas a futuro”.

“Ante esta situación, jugadoras, cuerpo técnico y área de prensa tomamos la posta y buscamos sponsors para mantener nosotros mismos la disciplina. Sin embargo, el 24 de julio, el vicepresidente Molina nos informó que el descenso es una decisión tomada y que Villa San Carlos jugará en la Primera B”.

El comunicado refiere además: “El fútbol femenino surgió en el club a mediados de 2013 y desde la fecha mencionada siempre le pusimos el pecho a la situación. Nos paramos de par en par ante los mejores equipos del país, de la mano de Mauro Córdoba ascendimos en 2016 y este año logramos la permanencia en Primera División”.

“En 2018, la mayor parte de nuestras jugadoras pasaron a Gimnasia, al igual que el cuerpo técnico. Nuestra categoría de Reserva pasó a ser el plantel de Primera, le pusieron la cara a la situación y mantuvieron la divisional. Ahora, la dirigencia nos quiere descender y no nos parece justo, por este motivo los queríamos poner al tanto de la situación que estamos atravesando”.

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE JUAN CARLOS TOCCI

Ante esta situación polémica, y que seguramente dará más tela para cortar, este diario habló ayer con el presidente de Villa San Carlos, Juan Carlos Tocci, quien explicó las razones.

“El club no quiere que bajen de categoría. Pero cuando las chicas vinieron al club, nos pidieron el escudo de la institución para poder jugar en AFA. Nosotros se lo prestamos, pero sabía que no podíamos colaborar en nada porque el fútbol amateur está con el femenino. Ahora se dio que se mantuvieron, pero el iniciador de todo esto se llevó todas las chicas a Gimnasia, y nosotros no recibimos nada. Una chica, últimamente que fue a la selección, se fue a jugar a Independiente, y tampoco vimos nada. Así se maneja esto, en forma amateur. Le dijimos que había 120 mil pesos que daba la AFA, que se lo repartieran ellas como querían entre las siete u ocho. Dijeron no, que son 20 mil pesos cada contrato, y que la institución tiene que poner 40 mil, más los aportes... El club no tiene 100 mil pesos para poner, más los viajes de traslado y más el director técnico. De dónde vamos a sacar si no hay. La institución las puede bancar si están en el amateur, pero como se le dijo el primer día nunca se le prometió nada. Le das la mano y te agarran el brazo, esa es la realidad. Mañana (por hoy) habrá una reunión con el abogado de ellas para ver cómo sigue todo esto”.