Polémica en Mar del Plata por dichos del intendente

El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, agitó la campaña en esa ciudad y salió a embestir a María Eugenia Vidal. “En dos años nunca me llamó por teléfono”, afirmó.

Arroyo -que compite con boleta corta- busca meterse dentro de la pelea y eligió confrontar con la Gobernadora para ganar espacio en la agenda electoral.

El intendente convocó este martes a una conferencia de prensa, solo para contestar a una entrevista que Vidal brindó a medios locales. “Hicimos mucho por Mar del Plata, lamento que Arroyo no acompañara”, fue la frase de la Gobernadora.

Arroyo aseguró que Vidal dijo haber venido unas 40 veces a Mar del Plata y solo una vez pasó por la sede de gobierno local. “Le reitero que la municipalidad queda en Yrigoyen 1627, no en el Hotel Provincial”, dijo,

En relación al “destrato” que recibió por parte de la Gobernadora, Arroyo recordó cuando no lo dejaron participar del acto cuando se habilitaron las Playas Publicas, que fue “una falta de respeto a los 283.000 votantes que me votaron” así como cuando se inauguró el tren, “que me dejaron afuera con el público en general”.