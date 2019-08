“El objetivo central en este torneo es mantener al equipo en la categoría”

Jorge Vivaldo habló con este diario y analizó cómo llega San Carlos al estreno en la Primera B, sus expectativas y el deseo de pelear arriba

En menos de una semana, Villa San Carlos tendrá su “bautismo de fuego” en la B Metropolitana ante Justo José de Urquiza, en el Genacio Sálice, lo que marcará el debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino, después de haber conseguido el tercera ascenso a fines de junio pasado, tras superar a Excursionistas en una dramática definición por penales .

Y como todo campeonato nuevo, el Celeste llega con la ilusión por las nubes, preparado para darle batalla a cualquiera y con un plantel renovado, que busca ganarse un lugar en el once titular.

Jorge Vivaldo, el técnico que llevó a San Carlos a recuperar en un año su vacante en la Primera B, mantuvo una extensa charla con este diario, donde abordó varios temas que tienen que ver con la actualidad futbolística del equipo, sus expectativas y los objetivos que perseguirá el Celeste en esta nueva temporada que se avecina.

- ¿Cómo llega San Carlos al debut con Justo José de Urquiza?

- Creemos que vamos a llegar bien. La verdad es que empezamos a trabajar dos semanas después, respecto de la mayoría de los equipos, debido a que jugamos instancias claves de campeonato, pero bueno, así son las cosas. De todos modos, lo importante es haber podido sostener la base que obtuvo el ascenso.

- ¿Cuál fue la importancia de los amistosos?

- Son importantes para ir sumando rodaje y que el grupo vaya adquiriendo ritmo de competencia. Jugamos con Claypole, que más allá de estar en la D, se está formando para pelear el ascenso. Y los partidos que jugamos con equipos de la Primera Nacional, como Estudiantes de Buenos Aires y Quilmes, tienen otra dinámica, y la verdad, el equipo estuvo a la altura.

- ¿Qué se buscó con los ensayos de preparación?

- Fundamentalmente que se vayan conociendo los jugadores nuevos y los que estaban e ir implementando algunos cambios respecto del equipo del torneo pasado. Además, aprovechamos cada amistoso para ajustar detalles y trabajar en aspectos que tienen que ver con el equilibrio. La verdad, estoy muy contento por lo que hemos hecho hasta el momento y por cómo respondió el equipo.

- ¿Está conforme con los refuerzos?

- Dentro de las posibilidades, sí. Lo importante fue sostener la base del equipo que ascendió, y por ahí, en algún puesto hay un poco de desfasaje, con muchos delanteros, pero en definitiva, estamos muy conformes con los chicos que han llegado al club.

- Se arranca un nuevo campeonato, y como tal, hay otras expectativas, otros objetivos.

- Sin dudas. El objetivo que perseguimos a partir de este semestre es mantener el equipo en la categoría y no sufrir con el descenso. Eso lo que hablamos con los dirigentes. Queremos que San Carlos tenga una temporada tranquila, sin problemas con el tema de descenso. Nuestro trabajo, precisamente, es que el equipo se mantenga en la divisional.

- Tomando en cuenta los refuerzos que llegaron y la base del torneo anterior ¿está en condiciones San Carlos de pelear los primeros puestos?

- Tenemos que ser realistas antes de pensar en pelear los primeros puestos. Uno tiene que lograr un funcionamiento adecuado. No podes aprender a correr sin antes aprender a caminar, esa es la realidad. Ojalá se pueda pelear cosas importantes, pero como dije anteriormente, no nos tenemos que apartar del objetivo central, que es no sufrir con el descenso.

“Pretendemos ser un equipo sólido, con dinámica y de propuesta, como siempre lo pensamos”

Jorge Vivaldo

Técnico de San Carlos

- Hubo cambios de nombres en el plantel ¿Cambiará la forma de jugar?

- Lo bueno de los refuerzos es que se ha generado una linda competencia. La idea fue traer dos jugadores por puesto y que estén parejos. De hecho, tenemos cinco delanteros en el grupo, imaginate la competencia que habrá.

- Cómo entrenador, ¿este será un nuevo desafío para usted, después de comandar el ascenso?

- Trabajar siempre es un desafío. Gracias a Dios pudimos cumplimos el sueño de volver a la B Metropolitana. Después, hay que comenzar a crecer, pero siempre dando pasos sólidos. Lo hablamos con los dirigentes, hay que tratar de hacer un proceso de dos años. El primero, como primordial es mantener la categoría, y luego, buscar la manera de pelear por algo más importante. La institución hizo un gasto muy grande en materia económica para ascender. Y ahora, un poco la idea es tratar de equilibrar la balanza, económicamente hablando.

- ¿Qué clase de equipo pretende para hacer frente a la Primera B Metropolitana?

- Pretendemos ser un equipo sólido, dinámico, de propuesta, como siempre lo pensamos, y que sepa adaptarse a cada situación que se le presente. Pero para conseguir eso hay que ir de a poco, sabiendo que la competencia será larga y complicada. Trabajar el día a día e ir paso a paso, sin desesperarse y siempre pensando en cada rival.

- ¿Qué le pueden aportar al equipo los refuerzos que llegaron para este certamen?

- Justamente, van a ofrecer muchas variantes. Uno trae algunos jugadores para reemplazar y tener alternativas. La verdad, estaba muy conforme con el equipo que ascendió. Se fueron algunos chicos que no habían tenido demasiada continuidad en la Primera C. Y trajimos algunos futbolistas de esta categoría, y de categorías superiores que nos pueden llegar a dar un mejor funcionamiento e incrementar la competencia.