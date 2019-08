“Argentina tenía que hacer reformas y el ajuste fiscal para poder crecer”

El ex presidente de Brasil analizó aspectos de la gestión de Macri y le pidió prudencia, lo mismo que a Alberto Fernández

El ex presidente de Brasil entre 1995 y 2002, Fernando Henrique Cardoso, se refirió a la “difícil situación que vive la Argentina” y les pidió prudencia a Mauricio Macri y a Alberto. Además, al analizar aspectos de la gestión del actual Jefe de Estado, destacó que llevó adelante “reformas y el ajuste fiscal que era necesario”.

“La Argentina es un país con mucha esperanza, es un país con una población muy educada y unos recursos enormes, por lo que debe tener esperanzas en salir adelante”, aseguró Cardoso en una entrevista con Infobae. Y agregó: “Macri no es un niño en la política y lo veo con voluntad de querer salir adelante”.

Sobre los aspectos positivos que ve en el Presidente, Cardoso expresó: “Hay que darle más tiempo. Macri está en una situación difícil porque hay una crisis financiera. No se quién va a ganar (las elecciones). Pero no veo correcto meterme en cuestiones internas de un país”. Y, frente a la crisis, le recomendó “prudencia. No hay otro modo que actuar que no sea con prudencia”. Lo mismo le pidió a Alberto Fernández: “Prudencia de los dos lados. Argentina está pasando por una situación difícil. La visión populista, de mirar más el consumo que la producción, no sirve de nada”.

Consultado sobre los principales desafíos que afronta Argentina, indicó: “Hay que volver a crecer. La Argentina tiene una situación particular: está en elecciones y ello agrava la situación. Hay una eventual transición de gobierno que agrava. Pero las reformas y el ajuste fiscal había que hacerlos. Duele mucho. Pero hay que hacerlo para crecer. Por todos lados se ven señales de que el mundo se está paralizando y entonces aquí hay que enfrentar también una situación difícil, porque se pueden cerrar mercados”.

Cardoso, referente del Partido de la Social Democracia Brasileña, también habló de los rumores sobre un posible quiebre en el Mercosur, impulsado por Brasil, si Alberto Fernández es elegido presidente. “No creo que sea realista eso. El Mercosur sobrevivió a lo largo de los años y ha logrado fortalecerse como mercado. Entonces ahora que logró una integración con la Unión Europea y se proyecta con EE UU u otros bloques, es más seguro mantenerse unidos”, explicó.

Además, opinó sobre el planteo del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo de compartir información y luchar juntos en América Latina contra el terrorismo. Allí, descartó que se trate de una intromisión de EE UU. “Todos los países de la región tienen que tener acercamiento con quien sea. Es un momento para unirnos. No creo que se deba usar el terrorismo como pretexto para no unirse con otros países”.