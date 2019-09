Kicillof: "Vamos a volver más austeros y transparentes"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos realizó esas declaraciones en el II Foro de Gestión hacia un Gobierno Municipal Participativo realizado en la Universidad de Quilmes

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo hoy que "en el próximo gobierno vamos a volver más austeros, más transparentes".



Además prometió una gestión "a favor de los trabajadores, los pequeños productores agropecuarios".



En el II Foro de Gestión hacia un Gobierno Municipal Participativo realizado en la Universidad de Quilmes, Kicillof destacó que piensa "gobernar la provincia de Buenos Aires, siempre al lado de la gente y dispuestos a escuchar sus problemas para encontrar una solución".



"Y como nosotros escuchamos, en el próximo gobierno vamos a volver más austeros, más transparentes, más participativos y más eficientes a favor de los trabajadores, los pequeños productores agropecuarios, los jubilados, los comerciantes, los empresarios Pymes y todos los vecinos", apuntó.



Kicillof, que estuvo acompañado por la candidata kirchnerista a intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, advirtió que la gente "no quiere más a políticos que hagan una estafa electoral para hacer sus negocios a costa del sufrimiento de la mayoría".



Sostuvo que "el Gobierno nacional y el provincial no cumplieron ninguna de las promesas electorales que hicieron en 2015".



"Hoy tenemos la certeza de que lo que prometieron en campaña fue la estafa electoral más grande de la historia nacional, porque engañaron y manipularon para conseguir el voto porque nunca estuvieron dispuestos a cumplir lo que prometieron", expresó.



"Muchos bonaerenses votaron en 2015 para que le suban la jubilación, haya más empleo de calidad, menos pobreza, se termine la inflación y le saquen el Impuesto a las Ganancias, porque eso le habían prometido, pero después de 3 años y medio de gestión los resultados muestran que jamás lo podían cumplir con el programa económico que presentaron en los primeros días de gobierno", puntualizó.



Sostuvo que a "muchos candidatos del oficialismo ahora les conviene salir solitos en los afiches y eso es hacer una estafa electoral"



" Yo les pido que les digan a los bonaerenses que todo lo que está pasando es culpa del gobierno nacional que vino a romper todo y de un gobierno provincial que estuvo ausente y no los defendió", expresó.



Mendoza, por su parte, afirmó que el Frente de Todos tiene que "redoblar esfuerzos y aumentar un poco más la cantidad de votos" que los obtenidos en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto "para lograr que Alberto Fernández sea presidente y Axel Kicillof gobernador".