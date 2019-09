Una verdadera gladiadora

Comenzó a jugar al fútbol en su Berisso natal y luego pasó por Gimnasia, Estudiantes, la Villa y Brandsen. El semestre pasado brilló en River y ahora es figura de Boca. “El fútbol es una pasión sin género”, dijo en nuestra redacción

El fútbol femenino está viviendo un año histórico en nuestro país con la disputa de la primera Liga Profesional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. En la primera fecha el plato fuerte fue el Superclásico, en donde una berissense se robó todas las miradas al convertir tres goles en el triunfo 5-0 de Boca y consagrarse como la gran figura: Fanny Rodríguez.

Toda su vida estuvo ligada al fútbol, pero a sus 34 años le llegó la gran posibilidad de ser futbolista profesional y dedicarse ciento por ciento a lo que ama. “Me está explotando el teléfono, es impresionante”, comentó mientras subía la escalera que la condujo a la redacción de este medio para ser entrevistada.

“La verdad que es algo emocionante. Estoy tratando de disfrutarlo a la vez. Estoy a full porque me están llamando de todos lados y además soy mamá (Tiziana, de 12 años, y Máximo, de 4), pero quiero ser agradecida con la gente y tratar de responderle”, comenzó indicando Fanny, quien estuvo acompañada por su hijo más pequeño.

Al ser consultada sobre lo vivido días atrás en la cancha del Xeneize, describió: “Estar en la Bombonera es impresionante, se me explotaba el corazón. Lo creía y a la vez no. Dije ‘acá estoy’, me enfoqué en lo que tenía que hacer y creo que lo hice bien”.

Con respecto a esta profesionalización del fútbol femenino, que recién está dando sus primeros pasos, opinó: “Está avanzando y por algo se empieza. Esto va a seguir creciendo. Creo que va a llegar al punto de la profesionalización total. Todo llega. Nosotras las jugadoras tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo”.

“Esto es una pasión sin género y darle lugar a todo. Hay que dar ese espacio al femenino, ser agradecida por lo que se está generando. Obviamente que falta, pero es lindo que te llamen y poder hablar del fútbol femenino”, agregó Fanny, quien está siendo solicitada por muchísimos medios de todo el país y ayer fue tapa de varios diarios.

VISTIÓ LOS COLORES DE GIMNASIA, ESTUDIANTES, LA VILLA Y MÁS

Para llegar a ser parte del plantel profesional de Boca, Fanny Rodríguez transitó una larga carrera futbolística amateur, principalmente en nuestra región. La pasión por la redonda la absorbió desde chica en su casa, principalmente de su padre Raúl Horacio, ex delantero de Cambaceres.

“Mi carrera arrancó en Villa España, un club de Berisso cerca de mi casa que se jugaba fútbol 7. El mismo técnico me llevó a Gimnasia junto a mi hermana, quien también juega al fútbol y es defensora (Estefanía). Estuvimos varios años en Gimnasia. Ahí ice una pausa”, contó en relación a sus comienzos.

A pesar de que en La Plata es hincha del Lobo, luego del descanso decidió irse a Estudiantes: “Me costaba al principio, hasta que entendí que en la pasión por el fútbol a veces no influye los colores. Estuve unos años y después pasé a Asociación Coronel Brandsen en la Liga Amateur Platense, en donde salimos tricampeonas invictas”.

“Iba y jugaba al fútbol sin fijarme en lo que decían o no decían. Hoy está llegando todo por no darle lugar a lo negativo”

Mientras estaba en Brandsen le surgió la posibilidad de jugar en Villa San Carlos el torneo AFA y de representar a la región en el seleccionado platense. Aceptó todo y mantuvo una triple competencia. “Salí goleadora de los tres”, recordó la delantera.

El año pasado le salió una propuesta diferente: futsal en Gimnasia. Si bien nunca había probado al fútbol en esa modalidad, no le tuvo miedo y aceptó. ¿Cómo le fue? Terminó jugadora destacada y goleadora.

“En diciembre del 2018 surge lo de River, lo cuál no dudé, porque era un crecimiento enorme para mi carrera. Hice 7 goles y tuve la posibilidad de pasar a Boca, ya como profesional. No lo dudé tampoco y creo que aporta a mi carrera”.

En el mundo del fútbol femenino mucho se habla de los prejuicios contra los que tienen que luchar las jugadoras. Fanny, en relación a esto, dejó en claro que fue clave su personalidad cuando dio los primeros pasos: “Iba y jugaba al fútbol sin fijarme en lo que decían o no decían. Yo iba a disfrutar de lo mío, que era jugar. Lo bueno es que siempre cabeza fría y pensar en lo que quería. Por suerte hoy está llegando todo lo bueno por no darle lugar a esas cosas negativas”.

“QUEREMOS SER CAMPEONAS, PERO SABEMOS QUE TODO ES TRABAJO”

Fanny Rodríguez sabe que no puede relajarse tras la goleada en el Superclásico y la cabeza ya está puesta en la segunda fecha ante El Porvenir, partido que se disputará el próximo domingo a las 15:30.

Ante la pregunta de cuál es el objetivo que se trazaron para este torneo, respondió: “Creo que primero y principal tener un gran grupo, que lo tenemos. Adaptarnos todas juntas, es un proceso en donde nos estamos conociendo”.

“Obvio que queremos ser las campeonas, pero sabemos que todo es trabajo y sacrificio. Creo que venimos bien con eso”, agregó la delantera berissense.

¿CÓMO VE A LA SELECCIÓN?

Fanny no dejó tema por tocar en diálogo con este diario y sobre el final habló del seleccionado nacional femenino: “Dentro de lo que pudo hizo las cosas bien en el Mundial. Competían con chicas que venían hace años trabajando y que son profesionales. La difernecia tiene que ver con muchas cosas: la base de estar en categorías juvenilesy formarlas. Pero las chicas la rompieron y siempre las apoyamos”, y cerró: “Yo como jugadora siempre las voy a apoyar y tener fe que van a dar mucho que hablar”.