Los Pumas ganaron el partido que tenían que ganar y Creevy hizo historia

El equipo de Ledesma sigue martillándose sus propios dedos y desperdiciando chances de crecer como equipo y ganar confianza

| Publicado en Edición Impresa

JAPÓN

env. especial

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

Con esa rara idea de transitar a los tumbos este Mundial de Japón, Los Pumas siguen transformándose de Dr. Jekyll a Mr. Hyde sin escalas y siguen sin convencer a nadie. Por lo menos contra Tonga este último sábado se ganó. Jugando 30 minutos alto vuelo y a partir, perdiéndose en una maraña de desatinos, que terminan convirtiéndolo en un equipo irregular y muy predecible.

Ante los tonganos, la selección nacional de rugby desplegó en los primeros treinta minutos del partido, lo mejor que sabe hacer: presión bien arriba con los forwards, buen dominio del line out y un mejor scrum, que en este combo de utilidades, tuvo a Julián Montoya jugando su mejor partido con la camiseta argentina ¿Volverá Creevy a ser titular?

Y justamente uno de los cambios que hizo el Head Coach para este partido fue elegido “Man of the Match”, porque más allá de haber hecho tres tries (una locura por su posición), el ex Newman y actual jugador de los Jaguares, mostró fortaleza, un timing perfecto para poner al equipo adelante y por sobre todas las cosas una actitud tremenda.

Montoya que desde hace varios años es suplente de Creevy, ayer le dio la razón a Ledesma y la razón parece decir, que no debería salir del equipo. Después otro de los que entró con buen pie, fue el juvenil Santiago Carreras, que en cada intento que tuvo, desequilibró y marcó diferencias. Su desfachatez de 20 años más una velocidad increíble le dio el tercer try al combinado nacional. Tomás Lezana reemplazó a Javier Ortega Desio y tampoco desentonó, es más, las veces que se despegó y manejó la base del scrum, también fue determinante.

Para lo último queda el análisis del medio apertura. Es sabido que la posición del diez, es la del creativo, el crack, el que juega y hace jugar a todos. Y Benjamín Urdapilleta, contra Tonga, sin ser una luz brillando, fue confiable para sus compañeros y sus decisiones, fueron de la mano de la seguridad y la efectividad.

Encima tuvo un 100 % de efectividad a los palos. De 4 envíos a los postes, metió todo. Hasta ahí lo planificado por Ledesma, salió a la perfección porque Los Pumas metieron un parcial de 28-7 y fue más que justo.

DESAPARECIÓ DE LA CANCHA

En el arranque del segundo tiempo Ledesma cambió la primera línea completa y lo sacó a Matera. Después hizo ingresar a Sánchez por Urdapilleta y finalmente hizo ingresar a todo el banco. Pero la jugada, le salió mal. El equipo desapareció, perdió la pelota y metió un parcial de terror durante cuarenta minutos: 0 puntos.

Ahí todos los fantasmas aparecieron juntos, porque Tonga creció y solamente porque es un conjunto técnicamente muy flojo, el partido terminó como terminó. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué pasa con Los Pumas; Patricio Albacete (ex puma de bronce en Francia 2007) comentó que el equipo está jugando un juego de Súper Rugby y el Mundial es otra cosa. No está muy errado, aunque su visión está muy subjetivada por su permanente conflicto con Agustín Pichot, la dirigencia argentina y varios de sus ex compañeros en el seleccionado.

La buena noticia del partido para Los Pumas fue que logró sumar el punto bonus por convertir 4 tries, los cuáles llegaron en los primeros 20 minutos.

AHORA, A QUEMAR NAVES

El próximo sábado, en el Ajinomoto Stadium, el equipo albiceleste tendrá que salir a quemar las naves frente a uno de los candidatos y uno de los equipos al cual nunca le pudo ganar en un mundial: Inglaterra. Es cierto se han encontrado poco en este tipo de torneos, pero el equipo de la Rosa llega como recontra banca y por la actualidad de los dos conjuntos, vencerlos hoy por hoy, sería un verdadero milagro.

Para que ello ocurra, el equipo deberá tener una semana de entrenamientos perfecta, una concentración extrema y Ledesma deberá planificar algo muy cercano a la excelencia. Y remitiéndose a las pruebas, está difícil que lo consiga. El DT de Los Pumas, apenas pudo cortar la fatídica racha que ostentaba: 10 derrotas al hilo.

Para que Argentina termine festejando ante los ingleses deberán pasar muchas cosas y eso hoy por hoy, suena lejano y muy apartado de la realidad. Hay gestos corporales que dicen que las cosas no están bien: ni para adentro ni para afuera. Contra el equipo de Eddie Jones no tendrán la chance de equivocarse tanto y que el rival no los lastime. Sería una rareza que un equipo tan trabajado y duro como Inglaterra le perdone la vida como lo hizo Tonga con Los Pumas.

El panorama es harto complicado y una de las leyendas de este deporte, como lo es el neozelandés John Kirwan, el otro día en una charla informal con este cronista (algo que se dio en el barrio de Ueno en Tokio) apenas reconoció la procedencia albiceleste, nos dijo claramente: “Argentines… you are in real trouble”, algo así como “Argentinos….. ustedes están en verdaderos problemas”.

Y el ex campeón del mundo con los All Blacks en 1987, tiene razón. Si Los Pumas siguen siendo inconsistentes, permisivos con el rival y se van del partido vaya uno a saber donde, frente a Inglaterra, la van pasar mal. Muy mal.

CREEVY ALCANZÓ A CONTEMPOMI

El platense Agustín Creevy, con los minutos jugados ante Tonga, alcanzó a Felipe Contempomi como el jugador con más partidos jugados en Los Pumas (87). Ahora intentará superarlo y quedar en la cima de este ranking. Historia pura.