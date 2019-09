Habló Maradona: disparó contra Verón y aseguró que "lo de Gimnasia me llena el corazón"

El entrenador grabó un video hablando de su posible llegada al Lobo y confió que está para dirigir

Diego Maradona grabó un video hace instantes acompañado de su médico y aseguró que está para dirigir y que ya tuvo contacto con gente de Gimnasia.

Además, mostró como está caminando tras su operación y recordó un entredicho con el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

"Estoy operado hace muy poco, ya tuve contacto con la gente de Gimnasia. Ahora no hablé con nadie, pero que me hayan puesto otra vez, por mis logros lejanos o porque son maradonianos, es un cosa muy digna y tierna que me llena el corazón", dijo el entrenador.

Y aseguró que está bien de salud. "Acá estoy con el 'tordo' y estamos bárbaro, dicen que no me puede mover, pero dicen los que dicen" y mientras se paraba mostrando como caminaba, agregó: "¿Estoy para dirigir o no?. Estoy un poco más flaco. A toda la gante del Lobo, acá (corazón), y ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiraron los huevos para abajo y a esa no se la perdono a nadie".

El video fue compartido por su abogado Matías Morla en Twitter y también se volvió viral vía whatsapp.

La “novela” que comenzó hace prácticamente una semana promete tener algunos capítulos más porque el caso no está cerrado, ni mucho menos. Uno de ellos se producía hoy en el country de Bella Vista, entre Matías Morla, Bragarnik y el mismo Maradona para profundizar en la cuestión y avanzar sobre su posible arribo al Club.

En tanto que para más tarde, se esperaba el primer encuentro entre el propio DT y el presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino.

El DT fue operado con éxito de su rodilla derecha el 24 de julio pasado, en la Clínica Olivos. Desde entonces, el Astro comenzó con su recuperación y trabaja a diario con el kinesiólogo que va a su domicilio.

EL ENFRENTAMIENTO CON VERÓN

Cabe recordar que el contrapunto entre Maradona y Verón en el partido a beneficio 'Unidos por la Paz' que se celebró en el estadio Olímpico de Roma en octubre de 2016. El ex capitán del seleccionado argentino de fútbol en los Mundiales México '86 e Italia '90 se acercó de manera amistosa al actual presidente de Estudiantes, quien lanzó una respuesta en el campo de juego que no fue del agrado del "Diez".

"Yo no te boludeo, te digo las cosas en la cara", le dijo Maradona a Verón, con evidente molestia, a metros de distancia del ingreso al vestuario.

Antes de ese juego, Maradona y Verón habían cruzado declaraciones cuando estalló la crisis institucional en AFA.

"Yo con Verón no quiero saber nada, me traicionó", había dicho Maradona después de reunirse con Primo Corvaro, emisario de la FIFA, quien vino a la Argentina a conformar el Comité de Regularización de la AFA. "Verón me traicionó. Ahora se hace el dirigente. Conmigo no da un paso adelante. Yo no quiero saber nada con él ni con el padre (Juan Ramón)", había señalado por entonces Diego.

Y en su momento, la Bruja replicó: "Cuando tenés una cámara, es fácil decir esas cosas. Distinto es hacerlo frente a frente. Yo no tuve problemas con Maradona, él se ve que sí los tiene conmigo. Maradona habla de traiciones, encima. No sirve nada de lo que dice, no suma".

EL ALIENTO DE TROGLIO

Por su parte, el ex entrenador del Lobo, Pedro Troglio, hoy dirigiendo a Olimpia de Honduras, alentó a su amigo Maradona mediante su red social de Twitter.

Compartiendo una foto de ambos, Troglio le pidió al Diez que "no lo dude" y lo motivó a hacerse cargo del plantel albiazul.