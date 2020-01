Semana clave para la prórroga del pago de deuda bonaerense

La semana que arranca será clave en el convulsionado replanteo económico de la provincia de Buenos Aires. El gobernador, Axel Kicillof, espera obtener el miércoles una respuesta de los acreedores a su propuesta de postergar hasta mayo el pago de una deuda por 250 millones de dólares, ante su inminente cancelación, prevista para el 26 de enero.

Ayer, mientras el ministro de Hacienda provincial, Pablo López, aseguró que las conversaciones con los bonistas son “constructivas”, el mandatario aseguró que lo acreedores del bono BP21 “entienden bien la solución” que presentó su administración cuando propuso prorrogar hasta el 1º de mayo el pago del capital.

“Los acreedores entienden bien la solución que le presentamos. Este año la Provincia tiene 2.900 millones de dólares de vencimientos de deuda. Nosotros aclaramos que hay cuestiones y prioridades que vamos a atender, porque no dejaremos a los sectores que la están pasando tan mal sin alimentación, sin cuestiones básicas y con las escuelas rotas”, dijo Kicillof.

López aseguró el gobierno se encuentra llevando adelante “conversaciones constructivas” con “más del 75 por ciento” del universo de tenedores de los títulos.

“Desde que asumimos -continuó- estamos trabajando en un proceso de diálogo con los bonistas, y por un lado el 7 de enero se realizó una primera convocatoria para los tenedores de este título específico, en donde queríamos escuchar e intercambiar ideas, porque la provincia necesitaba un alivio financiero de corto plazo”.

La Provincia realizó la convocatoria formal el martes pasado, con la intención de posponer dicho pago hasta el próximo 1º de mayo. El título provincial fue emitido en 2011, durante la administración de Daniel Scioli y bajo ley extranjera, lo que determina la necesidad de que el gobierno bonaerense cuente con el aval del 75 por ciento de los tenedores para no caer en default. Desde el gobierno provincial subrayaron que la propuesta excluye los 25 millones de dólares pautados para abonar en concepto de intereses, que serán depositados “en tiempo y forma”. Hasta el miércoles los acreedores tienen tiempo para contestar.

“OTRA SOLUCIÓN”

En este marco, Kicillof insistió en que su gobierno cumplirá con los vencimientos de deuda pero que no lo hará “a costa de un deterioro mucho mayor de la Provincia”, y volvió a referirse a las anteriores administraciones en un tiro por elevación a la oposición de Cambiemos.

“Algunos dicen que esta deuda la tomó el ex gobernador Daniel Scioli, pero de los 2.900 millones de dólares que vencen en 2020, dos tercios se tomaron durante los últimos cuatro años”, respondió Kicillof.

Y cuestionó al gobierno de María Eugenia Vidal al afirmar que lo que hizo, “que es lo difícil de justificar, fue elevar la deuda total a 11.200 millones de dólares de los cuales, en los cuatro años que me toca ser gobernador, vencen cerca de 9.000. Si el 75 por ciento de la deuda vence en cuatro años, algo está mal diseñado”, apuntó.

Sus declaraciones se dan en el marco de una semana con alta expectativa en la economía nacional y bonaerense, dado que el miércoles los acreedores del bono BP21, por 250 millones de dólares, responderán si acceden a la postergación del pago de capital que, en lugar de realizarse el 26 de enero, fecha en la que estaba prevista la cancelación, se efectivice el 1º de mayo.

Y consideró, entonces, que “hay que crecer para poder pagar” y que no es posible hacerlo “con una política de ajuste permanente”.

Asimismo, expuso que “el círculo vicioso del endeudamiento y el ajuste te lleva a más endeudamiento y más ajuste”, y estimó que de ese modo no se soluciona “ni el problema del gobierno, ni el de la sociedad, ni el de los acreedores”.

Kicillof afirmó que “se debe ir hacia otra solución, que es lo mismo que está diciendo el gobierno nacional al respecto”, y que consiste en “volver a crecer”, porque si la economía se expande vamos a recaudar más fondos que nos van a permitir atender las necesidades para las cuales estamos acá por designio y la voluntad de los y las bonaerenses”, dijo.

“La gente usa el crédito para consumir y para producir. Si no hay crédito y tampoco consumo ni producción, yo no puedo recaudar fondos. Y como no puedo recaudar fondos, no puedo pagar la deuda”, describió.