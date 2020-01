“Identificarme con los valores del club es un buen punto de partida”

Cae la tarde en City Bell. El plantel terminó sl segundo turno de entrenamiento. No hace calor y una suave brisa invita a quedarse afuera. Algunos jugadores se marchan a los vestuarios, mientras los arqueros siguen sus trabajos en un sector lateral. También está Javier Mascherano, flamante refuerzo estrella de Estudiantes, que comienza una charla apasionada de fútbol con Gabriel Milito, el entrenador, y sus ayudantes. Pasan diez, quince y veinte minutos donde hablan, comentan y gestualizan. Se escuchan nombres y estrategias. Una charla futbolera 100%, de las muchas que ya tuvieron y las que tendrán.

El ex jugador de River, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune y la Selección transita una nueva pretemporada, esta vez para su regreso al fútbol argentino, el que dejó hace 15 años. Por eso, recibió -en exclusiva- a este medio para hablar de todo.

-La Plata es una ciudad que tiene mucho en común con vos: debutaste aquí con la Selección y cerrás tu carrera como futbolista...

-Hay puntos en común que al final se terminan uniendo. Ojalá que esta etapa sea importante en mi carrera. Si bien tuve otros momentos deseo que las cosas funcionen bien para poder aportar cosas importantes al Club.

-¿Qué te proponés para esta temporada?

- La verdad que por suerte me siento con muchas energías y tengo ganas de competir. Quiero aportar desde mi lugar y ese es el motor que me lleva a venir a un club como Estudiantes y volver al fútbol argentino. Soy un jugador más en lo colectivo, no una figura individual que se destaque. Desde ese lugar trataré de hacer mi aporte.

-¿Y cómo hacer para que no sea “el equipo de Javier Mascherano”?

-Desde el momento que llegué todos me han recibido con total normalidad. Me siento como uno más del equipo, como cualquier otro compañero. Así me han hecho sentir mis compañeros, el cuerpo técnico, los dirigentes y toda la gente que está alrededor. Creo que no hay que correrse de ese lugar. Simplemente soy un aporte más como en este caso la llegada de Martín Cauteruccio y el regreso de Tití (Rodríguez). Los tres venimos a aportar lo nuestro para mejorar al equipo y para ayudar a las que cosas vayan mejor aun.

-Hablaste maravillas de Estudiantes, de su historia y de su gente. ¿Es lo que te imaginabas antes de venir?

-Es todo lo que me habían comentado tanto Gastón (Fernández) como Mariano (Andújar). Encontré un club con gente muy arraigada a todo lo que sucede acá adentro. Gente muy comprometida con el crecimiento de Estudiantes en todos los niveles. Y sobre todo gente muy respetuosa. Esos son puntos en común con mi personalidad, de respetar mi profesión y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Al final es un muy buen punto de partida poder identificarme con los valores que tiene el club.

-Si bien empezaste aquí no jugaste mucho en Argentina. Hay estadios que ni conocés. ¿Te genera intriga, ansiedad o nerviosismo?

-En la cancha de San Lorenzo, donde vamos a comenzar, jugué un solo partido.... Ansiedad no me genera, sí curiosidad e ilusión. Uno mantiene la idea de poder volver y rendir en el nivel esperado. Y, sobre todo, disfrutar. Estoy en un momento de mi carrera donde lo que pretendo es hacer mi trabajo y no preocuparme de otras cosas. Estudiantes me lo brinda.

-¿A qué te referís?

-Hoy en día cuando un jugador tuvo la suerte de jugar muchos años en Europa, según me contaron varios amigos, al regresar tienen que encargarse de cosas del club como de que todo el grupo esté bien, levantar un teléfono para conseguir algún sponsor, acercar cosas... En el desorden del club te ponen como bandera. Por suerte no es el caso de Estudiantes, que está muy ordenado y en donde sólo tengo que venir a jugar al fútbol. Eso me permite tener la tranquilidad de enfocar mis energías en entrenar. Eso lo valoro y lo valoré muchísimo a la hora de elegir venir.

“Guardiola fue el número 1, pero con Sabella tuve una conexión humana más importante. Y la sigo teniendo”

Su elogio a Alejandro Sabella

“Hace rato que no hablo con Maradona. Pero es un entrenador y una persona a la cual respeto muchísmo”

Mascherano sobre Diego

“El jugador tiene una imagen sobrevalorada. Somos gente normal, como todos los que van a ver fútbol”

Su visión del jugador profesional

-Todo indica que vas a jugar en la mitad de la cancha. ¿Ya lo hablaste con Milito?

-No lo sé. Lo decidirá él, como también decidirá si tengo que jugar o no. Esto recién empieza. Siempre he sido un jugador de una mentalidad colectiva, de equipo, donde trato de dar lo mejor. Luego el entrenador decide dónde y cuándo juego. Y, sobre todo, qué función tengo que cumplir. Eso lo tengo bastante claro y más después de las experiencias que tuve en otros clubes.

-Recién dijiste que querías disfrutar. ¿Lo hacés o recién cuando pasa un tiempo?

-Siempre he sido un jugador que no disfruto de un partido de fútbol sino de otras cosas más globales, pero un tiempo después, viendo cómo ha sido el funcionamiento del equipo y el personal. Es muy difícil entrar a una cancha y disfrutar cuando tenés que estar concentrado en tantas cosas. Siempre hay que solucionar el error de un compañero y el compañero arreglar algo que hiciste mal. Ese estado de concentración no te permite relajar y disfrutar. Al menos esa es una opinión y una vivencia personal. Habrá jugadores que sí lo disfrutan.

-Mientras que fue el técnico de la Selección Alejandro Sabella siempre dijo que no disfrutaba de su cargo...

-(risas) Sí. Es difícil. Uno disfruta cuando mira para atrás y hace un análisis de todo que ha conseguido y del recorrido hecho. En mi caso no lo hago. Mirar para atrás sería ya pensar en terminar mi carrera y lo que quiero es mirar para adelante, tratar de no detenerme. Ya habrá momento para hacer una pausa. Hoy en día tengo las ganas de querer seguir dando lo mejor de mí. Tengo que competir con gente más joven, muy preparada y que lo hace muy bien. Por eso tengo que estar al ciento por ciento.

-Rodrigo Braña llegó a tu edad pero siempre dijo que lo suyo era genética pura. El caso de José Luis Calderón, todo por su relación con el entrenamiento. ¿Cuál es el secreto de Mascherano?

-Obviamente que uno cuando va cumpliendo años y se pone grande tiene que tomar recaudos. Tenés que tener ciertos parámetros para cuidarte en las comidas y el descanso. En mi caso siempre fui cuidadoso y más porque mi juego depende mucho del físico. No soy un jugador talentoso sino que mi virtud es lo físico. Para estar en Europa y jugar cada tres días tenés que tener ciertos cuidados. Y, además, soy de los que piensa que para dedicarte a esta profesión tenés que vivir para esta profesión. El día que no sienta esto será momento de dejarlo y disfrutar de otras cosas. Me gusta entrenar, el día a día y los cuidados. Son las razones que me llevan a seguir jugando. Cuando sea una carga se termina, chau. El día a día te lleva a competir y a jugar.

-Antes que se concrete tu llegada a Estudiantes se habló del interés de Maradona para Gimnasia. ¿Existió tal llamado? ¿Qué relación tenés con Diego?

-No me llamó nadie cercano a Diego. Sí tuve ofertas de otros clubes pero ninguna de Gimnasia. Con Diego hace rato que no hablo. Es una persona y un entrenador al que respeto muchísimo. Me dio la posibilidad de ser capitán de la Selección argentina. Le estoy y le estaré agradecido de por vida. El fútbol y la vida te va llevando para diferentes lugares. Con él, particularmente, hace rato que no hablo. Tal vez pueda hacerlo ahora en La Plata.

-Siempre destacaste a Alejandro Sabella como el mejor técnico. ¿Por sobre Guardiola y Rafa Benítez?

-He tenido de tener grandes entrenadores, desde Marcelo Bielsa que me hizo debutar en la Selección antes que en mi equipo, pasando por Rafa (Benítez) que me sacó de West Ham cuando no jugaba, haciéndome destacar para llegar a Barcelona. Allí conocí otro tipo de fútbol y otra visión que no conocía con Guardiola. Todos han tenido un aporte muy importante. Pep fue el número 1 por ese cambio en mi forma de juego. Con Alejandro (Sabella) lo que me pasó es que, más allá de ser un grandísmo entrenador -conceptualmente diferente a Guardiola- tuve una conexión humana más importante que con cualquier otro técnico. Al día de hoy lo sigo teniendo. No fue una relación de entrenador-jugador normal, tuvo otro nivel. Eso me permitió encariñarme con la persona más allá del fútbol.

-¿La final perdida contra Alemania en 2014 fue lo más triste que te tocó vivir en el fútbol? ¿Volviste a verla?

-Sí, la ví después de mucho tiempo. De casualidad, en casa, la estaban pasando. Fue triste por lo cerca que estuvimos de llegar a la gloria absoluta que pueda aspirar un jugador de fútbol, pero nada más que eso. Si de chico me decían que iba a jugar una final de mundial lo firmaba. Fuimos unos privilegiados. Creo que la jugamos dignamente y hemos competido. Pero por cosas del fútbol no se nos dio. Tuvimos nuestras chances para ganarla pero no se dio. Nos faltó efectividad.

-Así cómo vos decidiste volver. ¿Lo imaginás a Messi en el fútbol argentino?

-Será una decisión suya. Cuando uno se pone grande y tiene hijos esa decisión es familiar. Llegará el momento que Lionel (Messi) tendrá que decidir. Igual su caso es particular: es el mejor jugador del mundo y todavía le queda mucho margen para seguir en Europa. Le acaban de dar el Balón de Oro.

-¿Cómo la pasaste en China?

-Sufrí estar lejos de mi familia porque fui solo. Pero fue una experiencia muy positiva. En algún punto lo disfruté. Soy de las personas que cuando se comprometen a algo lo cumplen. Para mí eso es fundamental. Más allá que muchas veces tenía ganas de largar todo, el compromiso fue más fuerte. Conocí un país completamente desconocido para mí. Es muy difícil explicarlo en palabras.

-Cómo hace un futbolista consagrado para vivir solo, cocinarse, mantener la casa...

-Tengo dos manos como todos. Hay un imagen sobrevalorada del jugador de fútbol. Nosotros somos más normales de lo que la gente piensa. En casa cocino, lavo las platos. Vivo como una persona normal. Hago lo mismo que todos. Tengo la ventaja, a diferencia de muchos, de ganar dinero con lo que más me gusta.

-Pero no podés ser la persona que te gustaría en Buenos Aires, La Plata o Rosario...

-Está claro que no. Esa es una de las posibilidades que me daba China: podía salir a tomar un café sin que la gente me conozca. Muchas veces, no por mí sino para alterar la vida de quienes me rodean, no salgo públicamente. Es difícil para los chicos tener fama, dinero y que la prensa hable de vos. Se requiere de una buena formación para saber manejarlo. Y, lo digo acá, en Estudiantes se trabaja muy bien en este tema.

-¿Tenés claro que querés ser DT?

-Claro no tengo nada. Me gustaría seguir ligado al fútbol. Hoy podría ser ese mi rol. Ya tendré tiempo para pensarlo. Ahora estoy enfocado en Estudiantes, ser un equipo competitivo y por qué no, soñar con jugar alguna competencia internacional. Si creemos que podemos pelear contra cualquiera vamos a conseguir grandes cosas. Vi todos los partidos del equipo y puedo decir que hay motivos como para ilusionarse.