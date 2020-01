Para Magario, las modificaciones de la oposición "alteraron el espíritu" de la ley impositiva

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo hoy que “las modificaciones que produjo la oposición" a la Ley Fiscal 2020, sancionada anoche en la Legislatura provincial, "alteraron el espíritu" de la norma.



Anoche, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto impositivo 2020, con modificaciones introducidas por la oposición en el Senado en el impuesto inmobiliario urbano y la alícuota de las actividades portuarias, entre otras.



Tras la sanción de la norma, el gobernador Axel Kicillof dijo, a través de Twitter, que no está de acuerdo con las modificaciones introducidas a la Ley Fiscal en el Senado, pero que fueron admitidas porque era "fundamental" tener la norma.



Por su parte, a través de un comunicado, la presidenta del Senado aseguró hoy que la iniciativa de ley fiscal que había enviado a la Legislatura el gobernador Kicillof "solicitaba un acompañamiento solidario a quienes más tienen".



"Esta ley impositiva fiscal estaba destinada a poder empezar a trabajar rápidamente en nuestras escuelas, hospitales y en la emergencia social", afirmó Magario, y agregó que "el ajuste no lo vamos a hacer sobre la gente, ni sobre las políticas dedicadas a la reactivación ni a las medidas que ayudan a mitigar la emergencia”.



Así, afirmó que por los cambios introducidos a la propuesta por la oposición, la provincia "perderá de recaudar 10.000 millones de pesos, que repercutirán en menos escuelas y hospitales arreglados y en la ayuda social”.



“Aceptamos la deuda que tenemos, que no la produjo el actual gobernador, y trataremos de pagarla”, dijo Magario y remarcó: “No haremos recaer el ajuste sobre la gente, ni sobre las políticas dedicadas a la reactivación ni al sostén de la emergencia".



"Buscaremos alternativas para ir saldando la deuda interna y para ello tendremos que empezar a renegociar la deuda externa", adelantó.



Asimismo, Magario criticó la baja en la alícuota de Ingresos Brutos para la televisión por cable del 3 al 2% propuesta por Juntos por el Cambio y estimó que “son sectores que podían colaborar, pero la oposición piensa que deben ser ajustado otros sectores y no quienes han tenido alta rentabilidad".



"El verdadero impuestazo lo dieron las empresas de energía, gas y agua durante estos últimos cuatro años”, aseveró.