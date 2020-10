El feminismo, contra La China por una foto post embarazo

La China Suárez subió una imagen con la cicatriz de su cesárea al aire y, como suele ocurrir en Twitter, todo estalló. “Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo”, dijo la actriz, madre recientemente y que se mostró muy sexy en una bikini amarilla que dejaba ver la pequeña marquita. Desde ya, La China intentaba llevar un buen mensaje con la imagen, un mensaje positivo, de aceptación... pero no cayó bien en algunos sectores del feminismo.

Porque, afirmaron, La China, lejos de promover una imagen realista de cuerpo, estaba otra vez replicando esos cuerpos femeninos imposibles que tanto mal hacen, y encima después de un embarazo. “Necesitamos que estas mujeres que se benefician con la obediencia al capitalismo y al patriarcado sean sororas con todas las de abajo, con las que sufrimos las consecuencias mutilantes del modelo, sin recibir los beneficios de la obediencia. Necesitamos contar las historias de nuestras maternidades, mostrar otras imágenes”, le escribieron a La China desde la cuenta Mujeres que no fueron tapa, donde se revisa la conducta patriarcales naturalizadas de los medios.

“No sé de qué sororidad hablan”, respondió a las críticas La China Suárez

Al respecto, la cuenta preguntó si no estaban cansadas las mujeres de leer que alguna famosa había recuperado la figura a dos meses de dar a luz. “Cada vez que una mujer que es visible mayormente por encajar en el estándar de belleza, atraviesa un parto, los medios y ellas mismas comienzan a bombardearnos con imágenes de sus cuerpos ‘recuperados’, porque ahora el mandato de maternidad romantizada viene con el imperativo de q seas sexy durante el embarazo y q después de parir parezca q no pariste”, dispararon.

A La China no le gustó nada: “No sé de qué sororidad hablan”, disparó la actriz en Instagram, y afirmó que “ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen ‘eso no es un cuerpo real’, ‘eso no es un puerperio real’. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o cómo se recupera la otra o cómo no?”.