Estudiantes no aprovechó su momento en el partido y no terminó tan “feliz”

Por lo mostrado en los noventa minutos, Estudiantes más que ganar un punto, perdió dos ayer en Mar del Plata. Enfrente tuvo un rival que le dio todas las ventajas, pero si el equipo de Leandro Desábato no pudo romper el cero, en parte fue por la buena labor del golero local, Luciano Pocrnjic, y otro poco por falta de puntería.

Sobre todo en el primer tiempo los platenses hicieron méritos sobrados como para haberse ido ganando sin sobresaltos al descanso.

Estudiantes se paró bien de entrada e intentó ser protagonista. Diego García por izquierda y Angel González por derecha, llegaban siempre a pisar el área mientras por el medio Leandro Díaz y Martín Cauteruccio se dividían el área. Desde el medio, Javier Mascherano intentaba apuntalar, y las subidas por derecha de Leandro Godoy generaban peligro.

Aldosivi era poco, y Estudiantes con el correr de los minutos se fue deshilachando

Llegadas en los primeros minutos de Cauteruccio y González invitaron a pensar que Aldosivi la pasaría mal por que además se jugaba todo el tiempo en campo local. Que un centímetro afuera, que un palo lo evitaba, y después la inmensa figura del golero local que tuvo una notable doble tapada sobre los 19 minutos ante Leandro Díaz, y la jugada terminó con el Demonio García definiendo muy cerca del poste derecho y con todo el arco de frente.

El juego decayó después. Aldosivi creció pero ninguno llegaba bien y claro a los arcos. Recién pisando los 40 minutos, otra vez García quedó de cara al gol, pero su remate se fue apenas desviado. Aldosivi buscaba salir jugando pero no tenía seguridad para hacerlo, y el Pincha supo recuperar balones presionando alto, pero estaba claro que los albirrojos no estaban finos.

El capitán Andújar fue un espectador privilegiado por que prácticamente no lo llamaron a intervenir, y la primera etapa se cerró con otro remate desde afuera del área de García, que se encontró con las manos firmes de Pocrnjic.

Como un boxeador contra las cuerdas, Aldosivi supo aguantar los “golpes” de Estudiantes, que mereció irse al descanso uno o dos goles arriba.

Pero en el complemento el trámite cambió. El Pincha ya no fue tan claro ni llegó tanto hasta el “uno” del equipo marplatense. El local que se regaló demasiado en el primer tiempo, ajustó marcas y su técnico Guillermo Hoyos mandó al campo de juego a Jonathan Schunke para que tomara al Loco Díaz.

Aldosivi era poco, y Estudiantes con el correr de los minutos se fue deshilachando. Por que Mascherano quiere, pero no siempre puede (o tal vez ya no puede tanto como se busca). Y ahí no hubo nadie que llevara la pelota e intentara algo distinto. Que rompa líneas, que mostrara rebeldía. La solución pudo haber sido el pibe Sarmiento por derecha. Pero no lo fue para el técnico.

Pareció como que Estudiantes emparejó para abajo y entró en el ritmo somnífero del rival. Incluso errando pases fáciles y hasta desaprovechando buenas oportunidades con pelota parada. Así todo, el Tiburón nunca exigió a Andújar.

DIERON PASO AL ABURRIMIENTO

El partido pasó a la categoría aburrido y parecía que el calor del sol que bañaba al “José María Minella”, lo hacía todo aún más lento. Ambos técnicos empezaron a mover los bancos para ver si alguno despabilaba el partido. Mauro Díaz entró por Cauteruccio y no pesó.

Y de la nada, sobre los 27 minutos, desde afuera del área Leandro Maciel sacó un derechazo violento que Andújar con buenos reflejos sacó por arriba. Y fue el mismo Maciel que por esos minutos merodeó el área Pincha y generó dudas en la juvenil dupla central Guzmán-Bazzana.

En otra, el ex atacante Mens Sana y del Ciclón, Rodrigo Contreras, quedó con todo el arco a su disposición, y la tiró increíblemente afuera, tras definir cruzado.

Más allá que la última imagen del partido mostró a Estudiantes buscando con otro remate del Demonio García que se fue cerca del poste izquierdo de Pocrnjic que la siguió con la vista, quedó la sensación que el equipo en el complemento se cayó demasiado y entró en el juego cansino que propuso el Tiburón.

Está claro que este no sería el equipo ideal del Chavo. Faltan Colombo, Tobio, Tití Rodríguez y que Mauro Díaz y Pasquini estén al ciento por ciento y no como ayer para jugar un rato. Igualmente no siempre los que están afuera son los mejores, ayer en Mardel con lo que Desábato puso en el campo de juego pudo haberle ganado tranquilamente a un limitado Aldosivi. De hecho, el Pincha tuvo su momento en la primera etapa y no pudo hacer la diferencia que mereció, lo terminó lamentando por que enfrente hubo un rival que nunca lo puso en aprietos, y eso es lo que más le terminó doliendo a los albirrojos.

Y seguramente un tema a analizar en la semana en el Country Club de City Bell, sea el dibujo táctico. Si el 4-4-2 con Cauteruccio y Díaz arriba funciona siempre o no; si a lo mejor el 4-2-3-1 es mejor opción; o si deberá optar por jugar con Díaz o Cauteruccio como referencia adentro del área rival.

Más allá de todo esto, se vendrá una semana para analizar lo hecho en el debut, ya que el próximo sábado deberá visitar a San Lorenzo donde no podrá darse el lujo de “perdonarle” tantas veces la vida al rival, como lo hizo ayer en Mar del Plata.