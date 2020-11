"Mi mamá murió y yo la seguía viendo entre el público; me miraba y desaparecía": fuerte revelación de Ángela Leiva

La cantante tropical Ángela Leiva, quien además este año está participando del Cantando 2020, reveló una fuerte experiencia que tuvo luego de la muerte de su madre. Según contó en una entrevista, la seguía viendo entre el público durante sus shows. "Me miraba y desaparecía", describió.

"Murió de cáncer hace siete años, muy joven, a los 53. Fue un golpe durísimo. Dejé de trabajar un fin de semana y después dije: 'No, a ella le encantaría que siguiera haciendo lo que amo'. Mi vieja iba a un show y no me avisaba", comenzó indicando en diálogo con el portal Teleshow.

"Cuando falleció mi mamá decidí seguir porque era muy fan mía. Mi vieja iba a un show y no me avisaba. No le gustaba subir al escenario, y de repente miraba y la encontraba entre la gente. Después, cuando murió, mi psiquis la veía. Era un flash: estaba cantando, miraba y después desaparecía", añadió.

Ante la consulta de cómo interpreta aquellas experiencias, respondió: "Sigue acompañándome desde el lugar que le gustaba: el de espectadora de su hija. Se le caía la baba como se le cae a mi viejo. Son los dos muy fans. Ese orgullo de que siempre me han apoyado en todo... No tengo nada para decir de mis viejos".