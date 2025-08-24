¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El juego lleva más de un mes sin ganadores y subió en forma extraordinaria el premio
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo ya se juega por el pozo récord de 9 millones de pesos. Este viernes salió la primera tanda de números para controlar el cartón que se entregó el jueves gratis con la edición impresa del diario EL DIA.
De esta forma, el juego que se sigue en la Región presenta un premio inédito, conformado con el acumulado de un mes y una inyección extraordinaria de 4 millones de pesos. Ahora, tras quedar vacante nuevamente, como indica el reglamento sumó otro millón. Cabe destacar que nunca antes hubo semejante cantidad de dinero en espera de una o más tarjetas ganadoras.
Estos son los números para controlar que se publicaron hoy en EL DIA:
La participación en el concurso que ofrece el diario es muy sencilla: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.
Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.
Quienes participan deben tomar nota: hay que comparar los números que aparecen en la tarjeta con los que se publican. Aparecen en la edición impresa y en el sitio web (eldia.com).
Al encontrar coincidencias, hay que tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el martes-, habrá que comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.
Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.
En caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.
Las alegrías que genera el Súper Cartonazo son bien conocidas para los lectores. El pasado 15 de julio, Lucas Paletta, un lector de 49 años y vecino de Los Hornos, fue el último ganador del juego, tras varias semanas sin salir los números del concurso.
“Pagar deudas y en lo posible hacer un viaje en estas vacaciones de invierno”, contó cuando le preguntaron en la redacción de EL DIA en qué pensaba utilizar el suculento premio.
Hay que comparar los números que aparecen en la tarjeta con los que se publican
El Súper Cartonazo se transformó en una tradición que acompaña la vida cotidiana de miles de vecinos de la Región. En el caso de Paletta, último vencedor, se trata también de una costumbre que incluye a la familia: “Siempre jugó mi madre y luego empecé a hacerlo yo”, contó. Asimismo, el vecino, empleado en el sector privado, celebró: “Esta vez se me dio”.
Esta última alegría se suma, a la que vivieron otras lectoras y lectores desde que empezó el juego, años atrás. En junio, Natalí González, lectora y vecina de Gonnet, llegó a las oficinas del diario con los 15 aciertos y se llevó el premio de 3 millones de pesos. Tuvo la fortuna de ser la única ganadora de la semana.
Estudiante de medicina en la UNLP y madre de un chico de 14 años, contó en la redacción de EL DIA al recibir el premio: “Voy a amigarme con el banco. Desde hace tiempo que juego siempre con la esperanza de ganar y poder pagarle al banco todo lo que le debo”, cerró.
