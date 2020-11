Sebastián Blanco: “Hay que aflojar la cabeza e ir a los bifes”

“Quiero frenar este cerebro mal llevado, siempre idealizando al lado...” dice el cantante y actor Sebastián Blanco (33) en “Dejar de pensar”, un tema en el que habla de la materialización de los pensamientos y cuyo videoclip, protagonizado por Luz Cipriota y lanzado días antes de la “hecatombe”, parece “de ciencia ficción” en tanto se grabó en Madrid libre antes de que las máscaras y la distancia social se instalaran como una postal repetida en el mundo.

Desde la cosmopolita ciudad española, Sebastián, que es hijo de Eduardo Blanco, el actor de “Alta Mar”, “Luna de Avellaneda” y “El hijo de la novia”, dialogó con EL DIA sobre su último lanzamiento que llega cinco años después de su debut discográfico “El tiempo de las máquinas”, que compuso, produjo y editó en forma independiente.

Según cuenta, la canción la escribió mucho antes de la pandemia y el videoclip, que realizó con el impulso del Departamento de Cultura de la Embajada Argentina en España, lo llegó a presentar en la mítica Sala Equis, en un evento en el que nada hacía imaginar que seis días después se iba a desatar lo que se desató.

“¡Qué te voy a contar! Lo que pasó nos superó a todos por igual”, admite Sebastián que “un poco preso de la incertidumbre”, trata de abstraerse del afuera contrarrestándolo con “proyectos, ideas y haciendo musiquita”, una de sus grandes pasiones, que lo ha llevado a compartir line up con Abel Pintos, Fito Páez, Coti y Leo García y a presentarse en reconocidas salas porteñas y madrileñas.

Admite estar muy contento con lo logrado tanto con el tema como con el videoclip de “Dejar de pensar”, en el que se da el lujo de interactuar con la actriz Luz Cipriota, radicada también en Madrid, y a quien conoció allá a través de amigos en común.

“La verdad es que Luz potenció el video no sólo con su laburo sino con sus ganas de aportar en todo. Yo la conozco y sabía que iba a ser de ese modo pero no deja de alegrarme y de ponerme muy contento”, asegura Sebastián sobre las imágenes que visten su canción en la que anima a pasar a la acción.

“Nos la pasamos imaginando un montón de cosas pero el tema de pasar a la acción es una decisión. Creo que pensar está buenísimo, tiene que estar siempre, pero también tiene que estar lo otro, aflojar la cabeza e ir a los bifes un poco “, remarca.

Reconoce que “inconscientemente o sin quererlo” la letra resuena fuerte en este presente pandémico, el que para muchos implicó una oportunidad para barajar y dar de nuevo, activando los pendientes de siempre, esos que nunca encontraban el momento indicado hasta ahora, cuando el tiempo pareció dejar de correr.

LA REALIDAD DE LOS SINGLES

Desde que lanzó su primer disco, la tendencia de ir lanzando sencillos se fue imponiendo en el universo musical al punto de “dejar de ser una tendencia para pasar a ser una realidad”, asegura Sebastián. Para él, “los discos van a seguir estando, no le tengo miedo a la desaparición del disco como formato, pero lo cierto es que me gusta y estoy súper contento con la posibilidad de los singles porque también hace que puedas darles la dedicación que todas las canciones merecen. Yo creo que es una opción que se ha sumado y la celebro”.

De todos modos, advierte que “el nuevo disco ya vendrá”, algo que tampoco lo desvela. “Si bien la canción empezó como siendo parte de un disco, después fue tomando una forma un poco más independiente, como canción en sí y la realidad es que me estoy divirtiendo mucho con este formato”, se sincera Sebastián y cuenta que ya tiene listo su el nuevo single “Me alcanza”, que saldrá quizás antes de fin de año.

“Quiero ver qué pasa con la vida”, se ríe el joven artista que viajó a Madrid en 2017 buscando estimulantes aventuras y desde ahí sigue escribiendo este nuevo capítulo de su historia.

“Había estado en Madrid en dos oportunidades -una a los 18, acompañando a su padre a un lanzamiento, y otra a los 25, como mochilero-, durante una semana cada vez, y me voló la cabeza. Cuando la última vez volví a Buenos Aires, me había quedado el bicho de decir ´quiero tener una experiencia, no una semana’ y se dio con el inevitable complemento de que mi viejo hace veinte años que viene a laburar acá, con lo cual hace tiempo que escucho de Madrid por todos lados”, admite Sebastián que ya tenía el destino elegido cuando se decidió a “recorrer el mundo y moverse un poco para conocer otras realidades que siempre enriquecen”.

Admite que “arrancar de cero es difícil en cualquier lado”, sin embargo, se lo toma como todo en la vida, “hay que hacer y hacer, siempre para adelante y en ese camino uno tiene la suerte de ir conociendo gente que te tiende una mano, que se copa con lo que uno hace y se va generando una sinergia, un conjunto de pequeñas circunstancias que te encuentran”.

Reconoce que ser “hijo de” lo ayudó pero en lo personal más allá de lo profesional.

“Me sirvió en la vida para mí”, se ríe Sebastián. “Internamente, me sirvió muchísimo, para un montón de cosas que tiene que ver con los consejos de un padre, con su manera de ver la vida, que además las comparten con mi vieja, y ni hablar que eso me parece ya valioso de por sí. Después, en el tema de lo laboral, no necesariamente me ayudó: uno va haciendo cosas y por supuesto que sí está bueno con el consejo de él, pero tiene que ver más con el vínculo entre nosotros dos que con una ayuda externa para ponerme en algún lado”, responde.

En lo que quizás sí le sirvió tener un papá con sensibilidad artística fue en el hecho de transmitirle las mismas inclinaciones .

“La música siempre estuvo dando vueltas, porque sonaba mucha música en casa, y desde los 15 que empecé a estudiar canto, medio que encontré algo que no podía creer que estaba ahí. Y arranqué a estudiar con un disfrute total”, asegura Sebastián que, a los 18 años, de casualidad, en un break de un día de estudio con una compañera, alucinó mirando cómo su amiga tocaba el piano, “algo que me impactó de manera directa” y fue lo que lo llevó a ponerse a estudiar el instrumento.

“No sé si no estaba en ese momento ahí, en la casa de mi compañera, qué hubiera ocurrido, pero sí lo que sentí fue que me explotó la vocación”, admite.

Con el teatro le pasó algo parecido. “Siempre me gustó mucho el cine, verlo desde un lugar de estudio, y se dio de casualidad porque yo tenía 16 cuando mi viejo estaba pre produciendo, junto a Campanella, ‘Vientos de agua’, y estaban buscando un personaje para hacer de hijo de mi viejo y no encontraban. Y me dijo Juan (Campanella) ‘andá a hacer el casting, total, la cara ya la tenés’. Así que fui, de caradura, yo no había estudiado jamás. Obviamente, no quedé, pero a Juan le gustó mucho y me alentó a ponerme a estudiar y la verdad es que ahí arranqué, impulsado por eso”, rememora sus inicios en la actuación.

Siguiendo los consejos del premiado cineasta, estudió teatro con Alicia Zanka y Patricia Palmer y empezó a trabajar en publicidad y cortos hasta que llegó su primer largometraje audiovisual: ni más ni menos que la oscarizada “El secreto de tus ojos” donde le dio vida a Eduardo, el pinche que repetidamente molestaba e interrumpía a Ricardo Darín en su trabajo.

-Fue tu revancha con Campanella...

-(risas) Sí, hice el casting, que podría no haber quedado, y se dio.

-¿Se acordaba Juan del casting anterior?

-Sí, sí, claro. Además yo lo conozco de hace muchísimos años pero, más allá de eso, obviamente que si no le gusta tu laburo no quedás. Fue muy loco porque yo estaba en ese entonces más acostumbrado a los tiempos de publicidad que, en general, te enterás si quedaste o no en una semana o diez días y acá me enteré al mes, mes y medio. Te imaginarás que yo ya lo daba como perdido. Así que fue una hermosa sorpresa y la verdad que fue una experiencia fantástica.

-¿Cómo analizás a la distancia haber sido parte de semejante éxito?

-A la distancia y no a la vez porque es una coproducción española argentina (risas). Pero la verdad es que fue una experiencia alucinante para todos los que participamos y para mí en particular porque era mi primera experiencia en cine y en la primera escena lo tenía a la derecha a Ricardo Darín y a la izquierda a Guillermo Francella. Fue arrancar así.

-A lo grande...

-Sí, pero también fue como ‘qué cagazo’, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien porque ellos te contienen y te potencian, lo mismo Soledad Villamil. La verdad es que fue fantástico.

Tras “El secreto de sus ojos”, Sebastián fue parte de otras exitosas series como “El hombre de tu vida” y “Farsantes”. También ha trabajado en cine interpretando el papel de “Rey Arturo” en la película infantil “Los Lunnis y el libro mágico” y, más recientemente, en “El año de la furia”, de Rafa Russo, protagonizada por Joaquín Furriel, Alberto Amman y Paula Cancio, donde no sólo participó como actor, sino también como cantante lead en dos de las canciones originales de la banda sonora del film. El estreno quedó en stand by a causa de la pandemia.

Durante la cuarentena, Sebastián aprovechó también para realizar la segunda temporada de “Cervecitas, la serie”, una instaserie donde actúa junto a Alba Rico, reconocida actriz española y bajo la dirección de Santiago Capuz. Los tres escriben y producen @cervecitaslaserie, y han contado con las colaboraciones de Cande Molfese, Clara Alonso, Carolina Kopelioff, Lucas Ferraro y Eduardo Blanco, entre otros.

“Nos sorprendió muchísimo la repercusión de esta nueva entrega, el crecimiento de los números”, sostiene Sebastián, convencido de que la experiencia ha sido de puro aprendizaje, divirtiéndose al darle forma a un proyecto audiovisual en el único formato posible durante la cuarentena más dura -Instagram-, lo que los llevó inevitablemente a salir a buscar la inspiración en el inabarcable universo del streaming, que ha desafiado al mundo a ser más creativo desde la intimidad de la casa.