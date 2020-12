Familiares y amigos de la abogada asesinada en La Plata reclamaron justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Verónica Dessio (49), la abogada degollada el 24 de diciembre último en su casa de la periferia de Villa Elvira, se concentraron hoy frente a los Tribunales bonaerenses para exigir el pronto esclarecimiento del crimen.



La abogada Dessio se había hecho conocida públicamente en 2010, cuando protagonizó junto a Carolina Paola Pérez (48) el primer casamiento igualitario en la capital bonaerense.



Dessio fue encontrada asesinada el 24 de diciembre último en el quincho de una vivienda de las calles 5 bis e/ 636 y 637, en el barrio de Villa Evira, a las afueras de La Plata, donde residía Pérez, de quien se encontraba separada, y el hijo de ambas.



La mujer se encontraba tendida en el suelo y presentaba un corte muy profundo en el cuello y heridas de arma blanca en esa zona del cuerpo y también en la espalda.



Compañeros y compañeras de trabajo de Dessio en el Poder Judicial, junto a familiares y amigos de la víctima, se concentraron hoy frente a los Tribunales de 13 y 48 de La Plata para exigir el pronto esclarecimiento del crimen.



Natalia, hermana de Verónica, dijo en declaraciones periodísticas que hasta el momento los investigadores "dijeron que no fue un robo" pero que "aún no hay sospechosos".



"Personalmente tengo entendido que ella no tenía problemas con nadie ni que hubiera recibido alguna amenaza", dijo la mujer, quien agregó: "No entiendo qué pasó, por qué ese nivel de agresión y brutalidad, no lo entendemos".



Por su parte, Valeria, una compañera de trabajo de Dessio, recordó a la víctima como "una compañera solidaria, excelente y comprometida".



"Cualquiera sea el móvil necesitamos que se esclarezca, por la familia, por su nene", reclamó.



El 24 de diciembre último, según lo que contó a la fiscal Ana Medina, Perez llegó a la casa y "observó el portón entreabierto, por lo que se acercó al quincho observando a Dessio tirada en un charco de sangre".



Una fuente judicial confirmó a Télam que "no parece un hecho de robo" ya que no habría faltantes de dinero u objetos de valor en la casa.



"En el quincho no se encontró el arma blanca utilizada en el hecho, que sería un cuchillo", apuntó la fuente consultada.



Mientras que un vocero policial indicó que "los peritos que trabajaron en el lugar vieron que la propiedad de un vecino posee cámaras de seguridad, por lo que se pidió la filmación para su análisis".



Dessio y Pérez se habían casado en junio de 2010, en La Plata, tras una larga demanda judicial para conseguirlo; y tenían un niño que no se hallaba en la casa al momento del hecho.