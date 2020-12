Dos platenses en la mira, acusados de atacar a golpes a un joven en Claromecó

En una localidad balnearia y al término de una fiesta, dos jóvenes platenses señalados como rugbiers golpearon a otro con saña, como epílogo de un año que arrancó con un incidente ocurrido en circunstancias casi idénticas, sólo que con un resultado letal. El 18 de enero pasado Fernando Báez Sosa (19) fue asesinado a golpes y patadas en la vereda de un boliche de Villa Gesell, razón por la cual Felipe Di Francesco, de 23, tuvo miedo este fin de semana de correr su misma suerte. Por suerte, sobrevivió para contarlo:“Fue una actitud cobarde, me sorprendieron por la espalda”, dijo con respecto al ataque que sufrió en la madrugada del último domingo en la zona del Segundo Salto, en Claromecó, por el que acusó a dos hermanos identificados como Lucio e Ignacio Cozzi (31), quienes jugarían en La Plata Rugby Club.

Según Di Francesco, que estudia abogacía en La Plata, todo pasó “en una fiesta clandestina. Casi sobre el final nos pusimos a limpiar la basura y un grupo de 6 o 7 personas, de entre 30 y 31 años empezaron a tirar latas al fuego. Mi hermano les pidió por favor que no lo hagan y que nos den una mano. Ahí fue cuando uno de ellos, Luciano Cozzi, empieza prepotear e insultar a mi hermano. Empezó una discusión, pero quedó ahí”. Y continuó: “A los 20 minutos, dos hermanos mellizos que juegan en La Plata Rugby Club me enganchan subiendo a la camioneta y me dan un golpe por la espalda, estaba indefenso”.

“Dale, ahora juntá toda la basura vos. Quiero que traigas la camioneta y juntes toda la basura, o si no te cagamos a palos”, dice Felipe que le dijeron, según consta en su denuncia. El joven repudió “la actitud cobarde”, sin poder precisar si fue “una emboscada o si me estaban esperando. Me enteré por el golpe que me dieron en la cara, que me dejó inconsciente y me siguieron pegando. Por eso el grado de las lesiones que tengo”. Fue trasladado al hospital de Claromecó y luego a la clínica Hispano, donde le informaron tras que sufrió “doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos” por una patada frontal, “un corte en la cara y un traumatismo en el ojo” por el que planean evaluarlo en La Plata ante un posible desprendimiento de retina que podría hacerle perder la visión de un ojo.

“Pensé en Fernando Baéz Sosa- reconoció Felipe-; una historia que se repitió aunque tengo que agradecer que no fue peor”. Consultado sobre los acusados, aseguró el joven que no están detenidos, aunque “fueron citados a declarar en fiscalía 13 de Tres Arroyos” tras la denuncia que él radicó en Claromecó.

Por organizar la fiesta clandestina, la Justicia Federal abrió una causa contra dos hombres

Su padre, Guillermo, reveló a EL DIA detalles escalofriantes de la golpiza, convencido de que los agresores le pegaron a Felipe “para matarlo. Está vivo de milagro”.

Los mellizos Cozzi tienen domicilio en Tres Arroyos pero viven en La Plata y ambos están registrados en los rubros de contaduría de la AFIP. Fueron empleados de ARBA desde el 2012 hasta, por lo menos, marzo de 2020, mientras que desde la agencia de recaudación bonaerense aclararon que “no hay registros con ninguno de los dos nombres en nuestros listados”.

“Son pesados, hace unos años le partieron la mandíbula a otro chico, son gente que tiene problemas y son de una familia conocida, que están en una muy buena posición económica”, describió Guillermo, aportando que “cuando vivían acá jugaban en el Club Cazadores. Me gustaría que esto llegue allá (La Plata) para que los echen. Se piensan que pueden ir por la vida pegándole trompadas a la gente con impunidad”.

A la fiesta que antecedió al hecho concurrieron alrededor de 500 personas. Y, una vez que terminó, Felipe y su hermano Ramiro (26) empezaron a reunir botellas y restos de basura para limpiar la playa, puesto que uno de ellos es ambientalista. “En eso se acercaron estos dos que ya son conocidos en la zona por su violencia y los empezaron a cargar. Les tiraron botellas a una fogata. Mis hijos les pidieron que se dejaran de molestar, que lo que hacían era para cuidar la playa, pero éstos los empezaron a insultar”. Para Guillermo el incidente bien pudo terminar ahí, con sus hijos optando por no trenzarse en la pelea, pero a Felipe lo atacaron cuando se iba. “Lo golpearon y lo patearon en el piso como a ese pobre chico de Villa Gesell”, remató.

El padre del joven agredido cuestionó que los acusados no hayan sido detenidos: “Los fueron a buscar a la casa- aseguró- pero parece que se negaron y hasta habrían golpeado a los policías”.

Lo cierto es que fueron identificados por la policía de Claromecó y en las próximas horas habría definiciones.

En el caso de la golpiza sufrida por Felipe interviene la UFI N° 13 de Tres Arroyos bajo la clasificación, por ahora, de lesiones leves. Esto podría agravarse y anoche circulaba la versión de que ya tenían pedido de captura.

Por la organización de la fiesta clandestina, en tanto, hay dos acusados de violar el artículo 205 del Código Penal. La causa la tiene el Juzgado Federal de Necochea y quedó a cargo de Rolando Pérez, quien dispuso una investigación contra los presuntos organizadores, de 54 y 18 años. Alrededor de las 3.45 AM del 27 de diciembre, personal policial abocado a las recorridas en prevención de delitos, constató desde la avenida Costanera a la altura del faro de Claromecó, diversos “destellos de luz”. Una vez en el sitio, constataron una gran cantidad de automóviles y pick ups 4x4 estacionados a la vera de la playa.

Hacia las dunas situadas, en un bajo, se desarrollaba la fiesta clandestina, con un sofisticado equipamiento de audio y luces. Los organizadores supuestamente circulaban en una pick up gris plata, que fue interceptada a las 7.40 AM en Avenida Costanera y Calle 34 con varios elementos utilizados para realizar la fiesta.